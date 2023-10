Netflix : vers une nouvelle augmentation des tarifs ? Le rapport qui inquiète

Un nouveau rapport du Wall Street Journal fait état d'une possible augmentation des tarifs des abonnements Netflix pour les utilisateurs. La plateforme de streaming n'a pour l'instant pas souhaité commenter cette annonce qui inquiète déjà les utilisateurs.

Netflix : encore une augmentation des tarifs d'abonnement ?

En août 2021, Netflix avait sensiblement augmenté les tarifs de ses abonnements (avant de lancer une offre low cost avec publicités un an plus tard). Aujourd'hui, c'est un autre rapport publié dans le Wall Street Journal (via Variety) qui inquiète les abonnés. En effet, selon des sources anonymes citées par le Wall Street Journal, Netflix discuterait actuellement de la hausse des prix dans plusieurs marchés mondiaux, avec une première augmentation probable aux États-Unis et au Canada.

Bien que le rapport n'ait pas fourni de détails sur les nouveaux tarifs ni sur leur date d'entrée en vigueur (même s'il se dit qu'elle devrait entrer en discussions une fois la fin de la grève des acteurs à Hollywood), cette nouvelle devrait susciter des inquiétudes parmi les abonnés.

Actuellement, aux États-Unis, le plan Standard de Netflix (deux flux, sans publicité) coûte 15,49 $ par mois (13,49 € en France), tandis que le plan Premium (quatre flux) est à 19,99 $ par mois (17,99 € en France). Il est à noter que Netflix a supprimé le plan Basic sans publicité (qui coûtait 9,99 $ par mois) cet été, incitant ainsi les clients à opter pour le plan avec publicité à 6,99 $ par mois (actuellement à 5,99 €) ou pour des plans plus chers. En France, le forfait Essentiel à 8,99 € par mois est désormais caché sur le site de Netflix (il faut cliquer sur "voir tous les forfaits" pour le voir apparaître, laissant penser qu'il disparaîtra très prochainement.

En juillet dernier, le directeur financier de Netflix, Spence Neumann, avait informé les investisseurs que la plateforme était "à plus d'un an" d'une éventuelle augmentation des tarifs dans ses principaux marchés, comme les États-Unis. Il avait également mentionné que la société avait "largement mis en pause" les hausses de prix depuis le lancement de son programme de partage payant en mai 2023, visant à faire payer davantage les utilisateurs partageant leurs mots de passe en dehors de leurs foyers.

Netflix n'a pour l'instant pas commenté ce rapport fait par le Wall Street Journal.