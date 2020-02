New York 1997 : le fils de Kurt Russell dans le remake ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Plus un film est culte, plus il risque d’avoir son reboot ou son remake. Le « New York 1997 » de John Carpenter est sur la liste d’attente. Son scénariste, Leigh Whannell, aimerait que Wyatt Russell, le fils de Kurt, remplace son père en Snake Plissken pour cette nouvelle version.

Être cinéphile à cette époque, c’est craindre chaque jour qu’un nouveau classique du cinéma soit concerné par un remake, un reboot, une suite ou un préquel. Et on peut vous dire que c’est parfois assez épuisant. L’année dernière, on apprenait que New York 1997, l’un des plus grands films de John Carpenter, allait avoir son remake. C’est Leigh Whannell, l’un des poulains de l’écurie Blumhouse, qui avait été choisi par la Fox pour écrire le film. Il s’y connaît un peu en matière de recyclage puisqu’il est derrière Invisible Man, le remake d’Universal attendu le 26 février 2020 dans les salles – pour sa défense, les premiers échos sont positifs.

Le film original de John Carpenter se déroule sur une île de Manhattan qui est devenue un véritable ghetto. À la suite d’un attentat, l’avion du président des USA tombe là-bas. Le gouvernement engage Snake Plissken, un criminel aguerri, pour se rendre sur les lieux et ramener vivant le premier homme du pays. Mais Snake n’a que 24 heures pour remplir sa mission… S’il échoue, une triste fin l’attend.

Le fils de Kurt Russell pour prendre la relève dans New York 1997 ?

Durant un passage chez JoBlo pour la promotion de Invisible Man, Leigh Whannell a évoqué ce remake et il a une idée pour essayer de brosser les fans dans le sens du poil : prendre Wyatt Russell pour incarner à son tour Snake. C’est son père, Kurt Russell, qui avait campé par deux fois le personnage chez Carpenter. Le gros problème est que le fiston est très loin d’avoir le charisme de son géniteur et n’a pas prouvé grand chose avec sa filmographie actuelle. Sur le papier, la démarche servirait à sortir de belles formules pour évoquer le film, mais il y a largement mieux à trouver pour ce rôle.

Le studio et Leigh Whannell ont encore le temps de réfléchir. Ce dernier admet qu’il n’a pas encore eu trop l’occasion de travailler sur ce dossier à cause d’Invisible Man. Il donne néanmoins quelques pistes de réflexion en déclarant qu’il veut faire « très attention » au personnage et qu’il n’aura pas autant de liberté que sur le remake qu’il vient de signer. Tout ça ne nous empêche pas de penser que ce projet n’est pas, à la base, d’une très grande utilité…