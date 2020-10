News of the World : un trailer pour le western de Paul Greengrass avec Tom Hanks

Le western "News of The World" se dévoile dans une première bande-annonce. Tom Hanks tient le rôle principal de ce film réalisé par Paul Greengrass. Il sortira en France le 6 janvier 2021.

News of the World : c'est quoi ce film ?

News of the World est un western réalisé par Paul Greengrass. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Paulette Jiles sorti en 2016. L'histoire se passe en 1870 à la frontière sauvage entre le Texas et le territoire indien. C'est ici qu'une fillette de 10 ans (Helena Zengel) est libérée après quatre ans de captivité. Les Indiens pillards de Kiowa avaient tué sa famille et l'avaient prise en otage. La fille est confiée à Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks), un homme de 71 ans qui reçoit l'ordre de la ramener à Castroville, au Texas. Dans cette ville, il devra la confier à sa tante et son oncle. Le capitaine Kidd gagne sa vie d'une manière originale. Il passe en effet de ville en ville et lit les nouvelles du monde à ceux qui le paient. Il récolte ainsi un centime par tête pour lire à haute voix les journaux.

La relation entre Kidd et la jeune fille est au départ un peu compliquée. L'homme ne sait pas vraiment comment gérer l'état semi-sauvage de la fille. Elle a été captive si longtemps qu'elle préférerait même rester avec les Kiowa et considère quasiment son retour chez des parents éloignés comme une sorte de deuxième enlèvement. Elle ne parle pas un mot d'anglais, et une des premières victoires de Kidd dans leur relation consiste simplement à apprendre son nom : Johanna.

Greengrass/Hanks, épisode 2

Il s'agit en effet de la deuxième collaboration entre le réalisateur et l'acteur. L'Anglais et l'Américain se sont déjà retrouvés en 2013 sur le plateau de Capitaine Phillips. Tom Hanks y incarnait le rôle-titre de cette histoire vraie. En 2009, un navire de marine marchande avait été pris en otage par des pirates somaliens. Le capitaine du bateau avait dû gérer héroïquement la situation explosive. Le comédien a reçu une nomination au Golden Globe du meilleur acteur pour sa performance dans le film.

A noter que c'est la première incursion dans le monde du western pour Tom Hanks en 40 ans de carrière. Il a pourtant maintes fois incarné un cowboy. Il est en effet la voix de Woody, le héros chapeauté de la saga Toy Story, en version originale.

Nous avons pu voir cette année l'acteur dans L'Extraordinaire Mr. Rogers, réalisé par Marielle Heller. Il y incarne Fred Rogers, un homme de télé américain dont le programme éducatif Mister Rogers' Neighborhood a été suivi par des millions de téléspectateurs entre 1968 et 2001. Un journaliste souhaitant écrire un article sur lui va le rencontrer et découvrir un homme bien différent de son image. Le film est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.

Il est également apparu dans USS Greyhound - La bataille de l'Atlantique d'Aaron Schneider. On y suivait, pendant la Seconde Guerre mondiale, un commandant de la Navy à la tête de 37 navires chargés de ravitailler les troupes en soldats. Très engagé, Tom Hanks en a même écrit le scénario, adapté du roman Bergers sur la mère de C. S. Forester sorti en 1955. Ce film devait au départ avoir l'honneur du grand écran. Il est finalement sorti directement en VOD sur Apple TV+.

News of the World sortira lui en France le 6 janvier 2021.