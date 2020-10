Next Goal Wins : Armie Hammer révèle le talent caché de Taika Waititi pour son prochain film

Le comédien Armie Hammer, qui tourne dans « Next Goal Wins », le prochain film de Taika Waititi, a révélé un étonnant secret de ce dernier. Le cinéaste a en effet un talent tout particulier qui lui est très utile pendant les tournages.

Taika Waititi et Armie Hammer

Taika Waititi est un cinéaste néo-zélandais dont la carrière est en pleine ascension. Après quelques films assez confidentiels comme Boy et Vampires en tout intimité, le réalisateur se fait connaître du grand public en 2017 lorsqu'il réalise Thor : Ragnarok. En 2019, il remporte l'Oscar du Meilleur scénario adapté pour son dernier film en date Jojo Rabbit. Enfin, il réalise également le dernier épisode de la saison 1 de The Mandalorian. Prochainement, le réalisateur sera de retour avec Thor : Love and Thunder, une adaptation live de Akira et Next Goal Wins avec Armie Hammer.

Ce dernier débute sa carrière d'acteur en 2006 avec une apparition dans la série Veronica Mars. Après des apparitions dans The Social Network, J. Edgar et Blanche Neige, il explose avec Lone Ranger, où il partage l'affiche avec Johnny Depp. Par la suite, Armie Hammer apparaît notamment dans Agents très spéciaux – Code U.N.C.L.E, dans Nocturnal Animals ou encore dans l'excellent Call me by your name.

Taika Waititi et sa capacité étonnante

Lors d'une interview avec Collider, le comédien a révélé ce qu'il trouvait le plus impressionnant chez Taika Waititi. Et alors qu'il travaille actuellement avec lui sur le tournage de Next Goal Wins, son talent caché a de quoi surprendre :

Avoir Taika sur le plateau, c'est excellent. Il est très drôle. En fait, il fait un truc assez impressionnant quand il fait la sieste. Il a ce truc où il dira « d'accord installe la caméra là-bas ! Combien de temps ça va prendre ? ». L'équipe lui répond environ trois minutes. Il acquiesce puis il va s'endormir deux minutes et 55 secondes. À la fin du temps il va se réveiller et te dire : « Alors les caméras sont prêtes ? ». Et toi t'es juste en mode « Putain mais qu'est ce que c'était que ça ? »

Taika Waititi a donc la capacité de s'endormir sur de très courtes périodes. Un talent plutôt utile lorsque l'on exerce sa profession. Next Goal Wins est une comédie sur le sport que Taika Waititi a écrite et réalisée. Le film réunit en plus d'Armie Hammer, Michael Fassbender et Elizabeth Moss. Trois acteurs qui ne sont pas spécialement habitués au registre de la comédie. Next Goal Wins n'a pas encore de date de sortie, mais Armie Hammer est très content de travailler avec Taika Waititi :

Il est incroyablement talentueux. Next Goal Wins raconte le destin d'un entraîneur, brillamment interprété par Michael Fassbender, qui est muté aux Samoa pour entraîner une équipe de football. C'est hilarant, et assez touchant. Comme tous les films de Taika.

En plus de travailler sur ce nouveau film, le cinéaste planche également sur le prochain opus de Thor. De quoi occuper l'artiste encore pour un moment.