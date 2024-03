Nicky Larson : une bande-annonce fun et explosive pour le nouveau film Netflix

Netflix a dévoilé la première bande-annonce de "Nicky Larson", le film live action tiré du célèbre manga. L'esprit de l'œuvre originale est bien là. Le long-métrage sera à découvrir le 25 avril sur la plateforme.

Le Nicky Larson de Netflix se dévoile

Après le succès de la série live action One Piece, Netflix a décidé de s'attaquer à un autre manga culte : Nicky Larson. Cette fois, c'est avec un film japonais que la plateforme de streaming va tenter d'attirer les abonnés en masse. Même si l'œuvre de Tsukasa Hojo a été créée en 1985, le personnage reste toujours très populaire aujourd'hui. La série animée Nicky Larson (1987-1991) avait grandement participé au succès du manga et plusieurs films ont été produits par la suite. Des films d'animation, comme le dernier en date Nicky Larson - City Hunter : Angel Dust, et des live en tout genre, comme Nicky Larson et le Parfum de Cupidon (2019) de Philippe Lacheau.

Que Netflix propose à son tour un film Nicky Larson n'est donc pas aberrant et les fans pourront bientôt le découvrir. Avant la sortie du long-métrage, le service de streaming a dévoilé une première bande-annonce (vidéo en une d'article). Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'esprit du manga sera bien présent. Dès les premières images, on découvre le héros en train de reluquer des jeunes femmes en maillot de bain. C'est ce trait de caractère du personnage qui a toujours amusé, car montré de manière ridicule et décalée.

Puis, la vidéo promotionnelle met l'accent sur l'action et le drame. On assiste en effet à la mort du partenaire de Nicky Larson, Toni. Avant de mourir, ce dernier lui demande de protéger sa sœur Laura. Ensemble, ils vont tenter de venger Toni. Netflix a donc décidé de raconter l'histoire du détective depuis ses débuts. Un choix qui ne devrait pas déplaire aux fans. Enfin, même si le film ne devrait pas être un chef-d'œuvre, la proposition paraît honnête. Le résultat final sera à découvrir le 25 avril sur Netflix, avec au casting Ryohei Suzuki et Misato Morita dans les deux rôles principaux.