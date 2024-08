Nicolas Cage star d'un prochain grand biopic sportif

Devenu coqueluche du cinéma d'auteur et indépendant américain, Nicolas Cage revient à un cinéma de calibre supérieur et plus commercial avec le projet d'un biopic sur un célèbre entraîneur de football américain.

Le retour en grâce de Nicolas Cage

Pour qui aime le cinéma, être contemporain de la carrière formidable de Nicolas Cage sur les écrans est un privilège. Superstar des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, empêtré dans des embrouilles financières et un brouillard artistique qui le conduisent à tourner une flopée de films plus que médiocres dans les années 2010, le neveu de Francis Ford Coppola fait figure de légende vivante hollywoodienne, aussi doué qu'imprévisible, ravissant et agaçant. Mais depuis Mandy en 2018, il a repris un glorieux second souffle, enchaînant les performances remarquables dans des productions de qualité du cinéma indépendant américain.

Une forme de nouvelle jeunesse dans un circuit "secondaire", tout du moins d'un calibre réduit par rapport au cinéma qui a auparavant fait son prestige, et qui à force de coups d'éclat l'a progressivement ramené sur le devant de la scène. Précisément là où les cinéastes de premier plan et les grands studios font l'actualité d'Hollywood, ceux-là donc qui recommencent aujourd'hui à s'intéresser à "Nic" Cage.

Nicolas Cage sera l'entraîneur John Madden

Ainsi, après ses performances très remarquées dans Pig (2021), Dream Scenario (2023) et cette année dans The Surfer et Longlegs, voici qu'on apprend par Deadline que Nicolas Cage tiendra le rôle du célèbre entraîneur de football américain et commentateur sportif John Madden, dans le biopic que va lui consacrer David O. Russell.

Le réalisateur de Fighter et American Bluff a déclaré à ce sujet :

Nicolas Cage, l'un de nos acteurs les plus prestigieux et originaux, incarnera le meilleur de l'esprit américain, fait d'originalité, d'amusement, de détermination et avec lequel tout est possible, sous les traits de la légende nationale John Madden. (...) Avec son style féroce, sa concentration et son individualisme inspirés d'Al Davis, propriétaire des Raiders d'Oakland, le film portera sur la joie, l'humanité et le génie de John Madden dans le monde cool et follement inventif des années 1970.

A priori, s'il porte essentiellement sur la période durant laquelle John Madden était entraîneur, ce biopic ne devrait pas aborder l'élément qui l'a rendu mondialement célèbre, à savoir la franchise vidéoludique d'Electronic Arts qui utilise son nom et sa voix : Madden NFL. Dans tous les cas, avec David O. Russell à la réalisation de ce biopic incarné par l'inégalable Nicolas Cage, on peut d'ores et déjà se préparer à un film-événement.