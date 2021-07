Nicolas Cage explique pourquoi il veut quitter le monde d'Hollywood

Nicolas Cage est un véritable acteur caméléon, qui tourne dans des productions très différentes les unes des autres. Récemment, le comédien est revenu sur sa trajectoire et a livré son point de vue sur l'industrie hollywoodienne.

Nicolas Cage : un acteur qui passe des blockbusters au film d’auteur

Neveu de Francis Ford Coppola, Nicolas Cage a préféré changer son nom de famille pour se faire une réputation sans l’aide de la dynastie Coppola. Il débute alors sa carrière cinématographique en 1983 dans l’excellent Rusty James réalisé par son oncle. La même année, il incarne Randy dans Valley Girl, un rôle qui lance véritablement sa carrière. À partir de là, Nicolas cage va apparaître dans une grande variété de films. Que ce soit des classiques, des films d’auteurs, des blockbusters, du cinéma indépendant, des bons gros nanars ou des films à Oscars, il est tout simplement partout, et ne se ferme aucune porte.

Nicolas Cage ©Juice News

On peut ainsi le voir chez les frères Coen pour Arizona Junior (1987), chez David Lynch dans Sailor et Lula (1990) récompensé par la Palme d’Or, puis chez Michael Bay dans Rock (1996), chez Brian De Palma dans Snake Eyes (1998), ou encore chez John Woo dans Volte-Face (1997). Il gagne même un Oscar pour Leaving Las Vegas en 1995. Puis, les années 2000 sont marqués par des rôles diamétralement différents. En vrac, ses fans peuvent le voir dans Benjamin Gates (2004), dans Lord of War (2005), dans Ghost Rider (2007), dans Prédictions (2009) ou encore Kick-Ass (2010).

Puis, dans les années 2010, Nicolas Cage s'affranchit encore de la cohérence et tourne dans des productions mi-fauchées mi-ovniesques, se créant un statut d’acteur décérébré, plein d’auto-dérision, qui joue de sa propre personne, et surtout qui n’a honte de rien. Il apparaît ainsi dans des productions surprenantes comme Willy’s Wonderland, Jiu Jitsu, Color out of Space, Mandy ou encore Mom and Dad.

Nicolas Cage parle d’Hollywood

Lors d’une récente interview avec Variety, Nicolas Cage a fait la promotion de son prochain film, l’étonnant Pig. Encore un rôle totalement WTF pour le comédien. Ce dernier est notamment revenu sur le rapport qu’il a entretenu avec son personnage d’ermite dans Pig. Il a alors évoqué la possibilité de quitter Hollywood, pour se concentrer uniquement sur des films indépendants. Nicolas Cage a abordé la liberté de création en tant qu’acteur, ainsi que la pression de faire un long-métrage hollywoodien à gros budget :

J'ai l'impression d'être entré dans ma propre nature sauvage et d'avoir quitté la petite ville qu'est Hollywood. Je ne sais pas exactement pourquoi Rob a quitté sa célébrité. Ce n'est jamais complètement expliqué, et j'aime ça dans le film. Mais quant à moi, je ne sais pas si j'aurais envie d'y retourner. Je ne sais pas si je voudrais aller faire un autre film Disney. Ce serait terrifiant. C'est un tout autre climat. Il y a beaucoup de peur là-bas.

Rob (Nicolas Cage) - Pig ©AI-Film

Quand je faisais des films de Jerry Bruckheimer les uns après les autres, c'était juste un jeu sous haute pression. Il y a eu beaucoup de moments amusants, mais en même temps, il y avait aussi beaucoup d’imprévus et de pression. Ils vous mettaient un appareil photo et vous photographiaient, et vous ordonnaient : « Maintenant, dites votre réplique ». Je disais : 'Je vais le faire, mais j'aimerais aussi l'essayer de cette façon.' Sur les films indépendants, vous avez plus de liberté pour expérimenter et être fluide. Il y a moins de pression et il y a plus d'oxygène.

De toute façon, cela fait déjà un moment que Nicolas Cage traîne dans des productions hors calibre hollywoodien. Mais visiblement, Pig lui a donné envie de tourner définitivement cette page, et de ne plus remettre les pieds à Hollywood. Aujourd’hui âgé de 57 ans, peut-être que le comédien va chercher à se diversifier une nouvelle fois, mais uniquement dans le monde des films d’auteur…