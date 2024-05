Un film d'horreur sur l'enfance de Jésus, le prochain Nicolas Cage s'annonce fou

Nicolas Cage sera au casting d'un prochain film étonnant : "The Carpenter’s Son". Le long-métrage devrait raconter l'enfance de Jésus sous un angle horrifique.

Nicolas Cage face à Jésus

Nicolas Cage nous a habitué à des projets tous plus étonnants les uns que les autres. Entre jouer son propre rôle dans Un talent en or massif (2022), incarner Dracula dans Renfield (2023) ou un banal professeur qui apparaît dans les rêves de millions de personnes dans Dream Scenario (2023). L'acteur pourrait bien nous surprendre une fois de plus avec The Carpenter’s Son (Le fils du charpentier en VF). Un film qui, d'après Deadline, racontera l'enfance de Jésus, mais sous un angle horrifique. Le réalisateur Lotfy Nathan se serait inspiré de l'Évangile selon Thomas datant du IIe siècle, et qui raconte l'enfance de Jésus.

Pour donner une meilleure idée de ce projet, Deadline a dévoilé un premier résumé du film. On apprend ainsi que The Carpenter’s Son racontera "l'histoire sombre d'une famille qui se cache dans l'Égypte romaine. Le fils, appelé « le Garçon », est poussé au doute par un autre enfant mystérieux, et se rebelle contre son tuteur, le Charpentier, révélant des pouvoirs inhérents et un destin qui dépasse son entendement. Alors qu'il exerce son propre pouvoir, le garçon et sa famille deviennent la cible d'horreurs, naturelles et divines".

Un beau casting pour The Carpenter's Son

Nicolas Cage tiendra donc l'un des rôles principaux de ce film, celui du charpentier. À ses côtés, on retrouvera FKA twigs, Souheila Yacoub et Noah Jupe. C'est ce dernier qui devrait interpréter "le Garçon", après avoir été découvert dans Sans un bruit (2018). De son côté, la chanteuse FKA twigs sera prochainement dans The Crow (5 juin) tandis que Souheila Yacoub, après avoir participé à Climax (2018), était au casting de Dune 2 (2024). Enfin, le réalisateur Lotfy Nathan s'est fait remarquer récemment avec Harka (2022) porté par Adam Bessa.

Le tournage de The Carpenter’s Son est prévu pour cet été. On surveillera de près l'évolution de ce projet qui intrigue. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.