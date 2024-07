Nicolas Cage dévoile le long métrage de sa filmographie qu’il conseille

Nicolas Cage a une très longue carrière au cinéma. Mais de tous les films dans lesquels il est apparu, lequel conseillerait-il de voir en priorité ? L’acteur a justement répondu à cette question.

Plus de cent films au compteur pour Nicolas Cage

Considéré par beaucoup comme l’un des comédiens les plus doués de sa génération, Nicolas Cage a joué dans plus de cent films au cours de sa carrière. Depuis la performance qui l’a propulsé sur le devant de la scène dans Valley Girl, sorti en 1983, il a exploré de nombreux genres. Ces dernières années, le comédien est surtout revenu vers des productions au budget assez modeste. Alors que son nouveau film, Longlegs, se range dans cette catégorie, le comédien est récemment revenu sur sa carrière. Il a même révélé le long-métrage qu’il conseillerait en premier dans sa filmographie.

L’acteur dévoile celui qu’il conseille en premier

Nicolas Cage reviendra très bientôt au cinéma dans Longlegs. Dans le cadre de la promotion du long-métrage d’Oz Perkins, il a donné une interview à The New Yorker. Le média lui a notamment posé la question suivante : « Si je n’ai vu aucun de vos films, lequel devrais-je voir ? » Le comédien a alors choisi un de ses films les plus récents. Il a ainsi conseillé de regarder en priorité Pig. Il a ensuite expliqué pourquoi :

Je pense que c’est une histoire dont tout le monde peut tirer quelque chose, car la tragédie nous frappera tous à un moment. La question est juste de savoir quand. C’est aussi un film qui est, pour moi, comme une chanson folk. C’est un film très silencieux, très doux.

L’interviewer de The New Yorker a ensuite décrit Pig comme « méditatif ». Nicolas Cage a acquiescé, et a même avoué qu’il était très heureux de cet aspect du long-métrage. Car selon lui, il n’avait « jamais fait quelque chose comme ça avant. » Le film de Michael Sarnoski, dans lequel il joue un chasseur de truffes à la recherche de sa truie, a donc visiblement une place spéciale dans son cœur. Il nous avait d'ailleurs également touché (voir notre critique).

Il revient dans les salles avec Longlegs

Comme évoqué plus haut, Nicolas Cage reviendra bientôt dans Longlegs. Un long-métrage classé comme un thriller avec des éléments d’horreur. Il y joue un redoutable tueur en série traqué par une jeune recrue du FBI. Un pitch qui peut rappeler celui d’un classique du genre, Le Silence des Agneaux. Le long-métrage sortira ce mercredi 10 juillet dans les cinémas en France, et on peut déjà vous dire qu'il est terrifiant...