Nicolas Cage jouera Dracula dans un nouveau film Universal Monsters

Multipliant les productions, Nicolas Cage en profitera pour faire une étape à la case « horreur » puisqu’il jouera Dracula dans « Renfield », film consacré à l’homme de main du célèbre vampire. On ne l’avait pas vue venir, celle-là !

Nicolas Cage : ce stakhanoviste du XXIe siècle

À 57 ans, Nicolas Cage a aligné tellement de productions qu’on arrive difficilement à les compter. Révélé au milieu des années 80 avec Birdy, l’acteur californien est depuis devenu une star bien connue du paysage hollywoodien. En effet, le comédien a su aligner les performances marquantes, aussi bien dans des films d’auteur que dans des blockbusters entre les années 80 et les années 2000.

Cependant, après cette période, Nicolas Cage a commencé à jouer dans à peu près tout et n’importe quoi, récoltant aussi bien les louanges que les moqueries pour des navets intersidéraux. Cependant, sa côte d’amour auprès de nombreux cinéphiles n’a pas faibli. En effet, malgré le fait que l’acteur soit un peu fou, il est toujours apprécié pour sa capacité à se donner à fond pour chacun de ses rôles.

Alors qu’il multiplie les projets actuellement (on le retrouvera à l’affiche de trois films en 2022), on apprend donc qu’il a décidé de rajouter un nouveau film à son planning déjà ultra-chargé.

Ni"croc"las Cage

The Hollywood Reporter a donc lâché la bombe : Nicolas Cage jouera bien le vampire Dracula dans une nouvelle production Universal Monsters intitulée Renfield. Alors que Universal Pictures s’était totalement foiré avec le projet Dark Universe qui voulait ressusciter les célèbres monstres de son bestiaire (à savoir La Momie, L’Homme invisible ou bien encore Le Loup-Garou, entre autres) en mode Avengers, le studio a cette fois vu plus petit.

En effet, Renfield sera centré sur le personnage du même nom, connu pour être le serviteur soumis du vampire. Le personnage sera interprété par Nicolas Hoult, et donc épaulé par Nicolas Cage qui incarnera cette mythique créature de la nuit.

Pour la petite anecdote, ce n’est pas la première fois que l’acteur croise l’univers des vampires. En effet, souvenons-nous d’Embrasse-moi vampire, film sorti en 1989 et dans lequel son personnage était un déséquilibré mental qui était persuadé d’être un vampire. Le film est d’ailleurs resté célèbre pour une mimique faite par Cage qui est, depuis, devenue un four à memes, gif et autres détournements sur Internet.

Peter Loew (Nicolas Cage)- Embrasse-moi, vampire ©Magellan Pictures

Cela fait en tout cas plaisir de retrouver Nicolas Cage dans une nouvelle production. Réalisé par Chris McKay (Lego Batman, The Tomorrow War) et basé sur une histoire originale de Robert Kirkman (The Walking Dead), Renfield n’a pour l’instant pas de date de sortie.