Nicolas Cage révèle pourquoi il a changé de nom

Il aurait pu garder son prestigieux patronyme de naissance, mais Nicolas Cage a décidé qu'il se ferait son propre nom. Un choix qu'il a fait très tôt dans sa carrière, et dont il vient d'expliquer les raisons.

Quand Nicolas Cage se fait son propre nom

Le 7 janvier 1964, dans une maternité de Long Beach, le professeur de littérature Auguste Coppola et la danseuse et chorégraphe Joy Vogelsang accueillent leur troisième enfant, un troisième garçon après Marc et Christopher, Nicolas Kim Coppola.

Un nom devenu prestigieux dans le monde des arts, puisque Nicolas est le petit-fils du compositeur Carmine Coppola, le neveu du réalisateur Francis Ford Coppola et de l'actrice Talia Shire. Mais Nicolas Kim Coppola va vite prendre un autre patronyme, et devenir sous celui-ci le légendaire acteur Nicolas Cage.

Stanley Goodspeed (Nicolas Cage) - Rock ©Hollywood Pictures

Pourquoi a-t-il changé de nom ? Dans une interview donnée à Wired, l'acteur de Rock et Pig, actuellement à l'affiche de Un talent en or massif, répond aux questions suggérées par le moteur de recherche Google. Un exercice amusant, qui oscille entre des questions drôles et surprenantes et des questions plus sérieuses. Et l'une d'elles concernait son changement de nom de famille.

Un choix en hommage à ses idoles

Au début des années 80, s'appeler Coppola ouvre forcément des portes mais apporte aussi sa dose de pression et de désagréments. Le jeune Nicolas Kim Coppola en fait ainsi l'expérience, particulièrement sur le tournage de Ça chauffe au lycée Ridgemont.

Ça chauffe au lycée Ridgemont ©Universal Pictures

Cette comédie sortie en 1982 est son tout premier film et il y fait une petite apparition, crédité sous le nom de Nicolas Coppola. Et c'est dès ce premier tournage pour le grand écran qu'il décide de changer de nom.

J'ai changé mon nom parce que je faisais un petit film appelé "Ça chauffe au lycée Ridgemont", j'étais encore Nicolas Coppola et tout le monde me disait des trucs comme "J'aime respirer l'odeur de Nicolas le matin", en référence à "Apocalypse Now" et Robert Duvall qui disait "J'aime respirer l'odeur du napalm le matin", et ça ne me facilitait pas la tâche. Alors je me suis dit "J'ai pas besoin de ça", et j'ai changé pour Cage. C'est une combinaison de Luke Cage des comics Marvel, qui est un personnage que j'adore, aussi appelé Power Man, et John Cage, le compositeur avant-gardiste. Ça en dit beaucoup sur tout ce que j'ai pu faire depuis.

On ne peut que saluer la volonté d'indépendance de l'acteur, qui n'a donc que très peu profité de son nom de naissance, pour construire lui-même sa propre réputation. Son oncle ne lui en a pas voulu, puisqu'il l'a fait tourner dans trois de ses films des années 80 : Rusty James, Cotton Club et Peggy Sue s'est mariée.