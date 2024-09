Après 8 ans d'absence, le réalisateur de Drive va tourner un nouveau film pour le cinéma

Huit ans après "The Neon Demon", Nicolas Winding Refn va enfin revenir au cinéma, après s'être concentré sur des séries et des publicités. Le réalisateur de Drive (2011) a annoncé un tournage en 2025 pour son prochain projet.

Nicolas Winding Refn enfin de retour au cinéma

C'est peu dire qu'on a eu du mal à suivre Nicolas Winding Refn ces dernières années. Le réalisateur danois avait pourtant fait des débuts musclés avec la trilogie Pusher (1996, 2004, 2005) avant de se faire davantage remarquer hors de ses frontières avec Bronson (2008), porté par l'impressionnant Tom Hardy. Mais un réel tournant est arrivé dans la carrière du cinéaste en 2011 avec Drive. Un thriller aux influences multiples, mettant en scène Ryan Gosling dans le rôle d'un cascadeur le jour, et d'un conducteur pour des braquages la nuit. Le reste du temps, il croise sa voisine jouée par Carey Mulligan. S'ils développent en silence une relation particulière, le retour de prison du mari de la jeune femme, et l'arrivée d'un mafieux dans la vie du conducteur vont tout bouleverser.

Drive ©Wild Side Films

Drive est rapidement devenu un film culte. L'esthétique de Nicolas Winding Refn et ses choix musicaux marquant les esprits. Par la suite, le réalisateur a retrouvé Ryan Gosling pour le film noir Only God Forgives (2013), bien moins agréable, voire carrément prétentieux diront certains. Puis, c'est le monde de la mode qui a été disséqué par le cinéaste avec l'horrifique The Neon Demon (2016).

Depuis, Nicolas Winding Refn s'est éloigné du grand écran, privilégiant le format des séries. Comme avec Too Old to Die Young (2019), ou prochainement avec Le Club des Cinq (2024). Pendant des années, le cinéaste estimait que le "cinéma est mort". Mais il semblerait qu'il soit enfin décidé à revenir dans les salles avec un film.

"Beaucoup de paillettes, de sexe et de violence" pour son prochain film

C'est à l'occasion de la Mostra de Venise qu'il a annoncé son "comeback" au cinéma dans une interview donnée à Variety, huit ans après The Neon Demon. Un projet qui sera tourné à Tokyo et en langues anglaise et japonaise. Surtout, ce retour serait pour Nicolas Winding Refn un acte de "défi", étant donné l'époque actuelle qu'il considère comme "chaotique".

C'est une époque vraiment intéressante pour faire des films, car la situation est très chaotique. Revenir en arrière et refaire un long métrage pour le cinéma, ce n'est pas comme recommencer à zéro. Parce qu'avec tous les changements survenus dans nos sociétés au cours des cinq dernières années, et les changements technologiques, cela me semble être la bonne chose à faire.

Ce prochain film de Nicolas Winding Refn serait déjà financé et le tournage devrait se dérouler l'année prochaine. Le réalisateur n'a pas donné de détails sur l'intrigue, mais a simplement indiqué qu'il y aura "beaucoup de paillettes, de sexe et de violence". Du pur Refn donc, a priori dans la lignée de son dernier long-métrage. De quoi faire plaisir à ses fans, et moins à ses détracteurs...