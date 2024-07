12 ans avant Les Dessous de la famille sur Netflix, Nicole Kidman urinait sur Zac Efron pour ce film provocateur

Nicole Kidman et Zac Efron vivent une romance dans "Les Dessous de la famille" sur Netflix. Mais il y a 12 ans, dans Paperboy (2012), l'ambiance était assez différente avec notamment une séquence trash entre les deux interprètes.

Les Dessous de la famille : 12 ans après Paperboy

Nicole Kidman est actuellement au premier plan d'une comédie romantique qui cartonne sur Netflix : Les Dessous de la famille. À ses côtés, on retrouve Joey King, bien connue des abonnés de la plateforme avec la trilogie Kissing Booth, ainsi que Zac Efron. Dans le film, Joey King joue l'assistante d'une star du cinéma interprétée par Zac Efron, et qui voit ce dernier tomber sous le charme de la mère, incarnée donc par Nicole Kidman. Si le film fonctionne, c'est en partie grâce à ce casting de qualité et à l'alchimie qui se ressent entre les interprètes. Il faut dire que pour Nicole Kidman et Zac Efron, ce n'est pas la première fois qu'ils se donnent la réplique. Car il y a maintenant 12 ans, tous les deux ont vécu une expérience assez particulière avec Paperboy (2012).

Réalisé par Lee Daniels, Paperboy est aux antipodes de la comédie romantique Les Dessous de la famille. Le film est tiré du roman éponyme de Peter Dexter, lui-même inspiré d'une histoire vraie, et tend davantage vers le thriller policier. On y suit un journaliste nommé Ward Jansen (Matthew McConaughey), de retour dans sa ville natale de Lately en Floride. Son but est d'enquêter sur une affaire de meurtre dans le but d'innocenter Hillary Van Wetter (John Cusack), un petit criminel accusé de ce meurtre.

À cela s'ajoute Charlotte Bless (Nicole Kidman), qui est tombée amoureuse du condamné à mort après avoir échangé avec lui par correspondance. Elle aussi compte prouver son innocence pour pouvoir ensuite l'épouser. Ward va alors engager son frère cadet Jack (Zac Efron) comme chauffeur pour les aider dans leur tâche. Mais ce dernier va aussi tomber amoureux de Charlotte, qui préférera qu'ils restent amis, au grand dam de Jack.

Un échec pour ce film trash

Paperboy n'est pas un film mémorable et les critiques à son sujet ont été assez mitigées. Le public n'a pas non plus répondu présent puisque le long-métrage n'a rapporté que 3,7 millions de dollars au box-office mondial, avec à peine 152 000 entrées en France. Un échec évident en dépit de ce casting attirant et de la promesse de séquences chocs. En effet, comme l'écrivait Libération dans sa critique : "En cherchant à toute force à provoquer un scandale retentissant, on prend toujours le risque du ridicule. C'est le piège dans lequel est tombé, et pas à moitié, Lee Daniels". Le média avait ensuite ajouté que le cinéaste a tout misé sur "une poignée de scènes pataudes lourdement labellisées «trash», et faisant preuve pour le reste de sa mise en scène d'une paresse à peu près totale".

Lors de sa présentation au Festival de Cannes, Paperboy avait été hué justement à cause de certaines séquences se voulant choquantes. Celle qu'on retient le plus est évidemment le moment où Nicole Kidman s'en va uriner sur Zac Efron. Frustré de ne pouvoir aller plus loin avec Charlotte, Jack s'en va en direction de la mer. Une fois dans l'eau, le garçon se fait piquer à plusieurs reprises par une méduse. Au plus mal, il parvient tout de même à rejoindre la plage. Charlotte débarque alors en criant "Si quelqu'un doit uriner sur lui, ce sera moi". Et la voilà qui s'exécute pour soigner les blessures du garçon (même si, en réalité, il y a d'autres choix plus pertinent que l'urine pour faire face à une piqure de méduse).

Nicole Kidman l'a vraiment fait sur Zac Efron

Cette séquence assez improbable de Nicole Kidman en train de se soulager au-dessus de Zac Efron reste, elle, dans les mémoires. Un moment d'autant plus fou lorsqu'on sait que la comédienne s'est réellement exécutée pour tourner cette scène. C'est ce que révélait le réalisateur Lee Daniels auprès de GQ (via Huffpost) :

Cette scène fut difficile à réaliser. C'était le troisième jour. La première scène que nous avons tourné était la scène d'amour entre Kidman et John Cusack. Le deuxième jour on faisait la scène de sexe télépathique dans la prison et le troisième jour celle de l'urine.

Le cinéaste aurait au final hésité à garder cette séquence dans le montage final. Mais Nicole Kidman ne lui aurait pas vraiment laissé le choix.

Nicole Kidman a tranché : 'Lee tu m'a fait faire pipi sur Zac Efron, si tu ne mets pas la scène dans le film, tu es fou ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait !'

Cette dernière avait aussi confirmé auprès de Deadline qu'ils avaient bel et bien tourné la scène comme on la voit dans le film, sans trucage.

Oui, j'ai vraiment fait cette scène. C'est ce que voulait Lee. C'était écrit dans le scénario.

Zac Efron n'a apparemment pas été traumatisé par cette expérience et a été ravi de pouvoir travailler à nouveau avec Nicole Kidman pour Les Dessous de la famille.