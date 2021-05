Night and Day : Le film aurait pu être bien différent

Sorti il y a onze ans, "Night and Day" est porté par Tom Cruise et Cameron Diaz, qui y jouent un agent secret et une mécanicienne embarquée dans une course poursuite. Mais le film a connu un développement compliqué, et on aurait pu découvrir un long-métrage bien différent de celui que l'on connait aujourd'hui à sa sortie en salles.

Tom Cruise et Cameron Diaz en cavale dans Night and Day

Sorti en 2010, Night and Day est une comédie d’action proposant des cascades spectaculaires sur un scénario au ton léger. L’intrigue du film débute à l’aéroport de Wichita, au Kansas. June Havens, mécanicienne passionnée par les voitures anciennes, y croise Roy Miller, un homme qui l’attire immédiatement. Elle embarque dans le même avion que lui pour Boston, où elle doit se rendre pour le mariage de sa sœur. Mais en plein vol, Roy se débarrasse des autres passagers ainsi que des pilotes, et révèle à June qu’il est en réalité un agent secret. La jeune femme va alors se retrouver embarquée malgré elle dans une course poursuite, traquée par les ennemis de Roy qui tentent de récupérer le zéphir, un précieux objet qu’il a caché. Mais June ne sait pas si elle peut faire confiance à l’homme qu’elle vient à peine de rencontrer…

C’est James Mangold qui a réalisé Night and Day. Pour son huitième long-métrage, l’éclectique cinéaste a de nouveau changé de genre et s'est cette fois intéressé à la comédie d’action, après s’être attaqué au drame, au film policier, à la comédie romantique, au thriller, au biopic et au western. Night and Day est porté par le duo Cameron Diaz-Tom Cruise, qui y jouent June Heavens et Roy Miller. Paul Dano y prête ses traits à Simon Feck, l’inventeur du zéphir, et Peter Sarsgaard y incarne Fitzgerald, l’agent à la tête de l’équipe qui poursuit Roy. Falk Hentschel, Viola Davis et Jordi Mollà font aussi partie de la distribution du film.

Night and Day © 20th Century Fox

Un scénario remanié de nombreuses fois…

Le film de James Mangold a eu plusieurs titres au cours de son développement. Il était d’abord appelé All New Enemies, lorsqu’il était écrit par Patrick O’Neill, le seul scénariste aujourd’hui crédité à l’écriture du film. Il a ensuite changé de nom pour Trouble Man, faisant référence au personnage de Roy, qui embarque June dans une situation périlleuse. Puis, le long-métrage a une nouvelle fois changé de titre pour le plus sobre Wichita, la ville où se trouve l’aéroport dans lequel les deux principaux protagonistes se rencontrent au début du long-métrage. Enfin, Night and Day a été choisi comme titre définitif du film.

Et de nombreux scénaristes se sont attaqués à l’histoire de June et Roy. Pour réécrire le premier script de Patrick O’Neill, c’est d’abord Scott Frank qui a été choisi. Puis lui ont succédés Dana Fox, Laeta Kalogridis, le duo de frères Ted et Nick Griffin, Timothy Dowling et enfin Simon Kinberg. Pour finir, James Mangold lui-même a participé à l’écriture du scénario final en y apportant aussi quelques modifications. Si l’on ne sait pas ce que Night and Day aurait donné s’il n’avait connu aucune modification, le résultat que l’on connaît aujourd’hui est donc le produit de nombreuses réécritures.

… et des têtes d’affiches qui auraient pu être différentes

Le titre et le scénario du film ne sont pas les seuls aspects de Night and Day à avoir connu des changements. Le processus de casting du long-métrage n’a pas non plus été des plus fluides. À l’origine, Tom Cruise n’était pas attaché au projet, puisqu’il devait tenir l’un des deux rôles titres de The Tourist. Mais au moment où le scénario du film sorti la même année que Night and Day connaissait lui aussi de nombreuses retouches de la part de Christoper McQuarrie, l’acteur a préféré abandonner le projet, et a été remplacé par Johnny Depp. S’il était resté attaché à The Tourist, Cruise aurait retrouvé McQuarrie pour la deuxième fois, après avoir collaboré avec lui sur Walkyrie, sorti en 2008, et avant de le retrouver plusieurs fois depuis.

The Tourist © Columbia Pictures

Et avant que Cruise ne choisisse Night and Day plutôt que The Tourist, Chris Tucker était envisagé pour le rôle de Roy Miller. L’acteur aurait alors donné la réplique à Eva Mendes, et non pas à Cameron Diaz. Adam Sandler et Gerard Butler étaient aussi envisagés par la production pour le rôle titre avant que Cruise ne rejoigne le projet.

Le film de James Mangold tel qu’on le connaît aujourd’hui aurait donc non seulement pu proposer une autre histoire sans ses nombreuses réécritures, mais aurait aussi pu être doté d’un casting totalement différent.