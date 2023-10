Produit par James Wan, ce film d'horreur va vous faire craindre la piscine

Si vous avez peur de l'eau ou des profondeurs, le film d'horreur "Night Swim" produit par James Wan va vous donner de sévères cauchemars. Attendu au cinéma le 3 janvier prochain, il se dévoile à travers une première bande-annonce bien flippante. Découvrez la ci-dessus.

Night Swim : déconseillé aux thalassophobes

La thalassophobie désigne la peur irrationnelle des profondeurs, qu'elles soient marines, ou non. On ne sait pas si cette définition s'applique également aux piscines, mais avec le film Night Swim, il y a des chances qu'elle le devienne.

Produit par le maître de l'horreur James Wan, qui s'est une nouvelle fois associé à Blumhouse, ce film met en vedette Wyatt Russell dans la peau de Ray, un ancien joueur de football américain, qui a dû abandonner sa carrière suite à une maladie dégénérative.

On le suit alors qu'il emménage, avec sa famille, dans une toute nouvelle maison dotée d'une superbe piscine, qui fait le bonheur de ses deux enfants. Mais le rêve va tourner au cauchemar : alors qu'il avait en tête d'utiliser la piscine pour sa rééducation dans le but de reprendre sa carrière de footballeur, une force malveillante, cachée au fond de l'eau, va se réveiller et plonger la famille dans un cauchemar absolu.

Un premier trailer cauchemardesque

Le film Night Swim est attendu dans nos salles le 3 janvier prochain. Et à moins de trois mois de la sortie, Universal Pictures a dévoilé une toute première bande-annonce (à découvrir en tête d'article) qui laisse augurer un long-métrage efficace jouant sur la peur incontrôlée de l'eau, en pleine nuit. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la créature malveillante se cachant dans la piscine n'est pas une créature marine. Il semblerait que sa forme soit davantage humaine, et qu'elle émette des sons se rapprochant de la parole.

Mis en scène par Bryce McGuire, il s'agit de l'adaptation en long-métrage de son propre court-métrage éponyme de deux minutes à peine, sorti en 2014, qui était déjà bien flippant. Vous pouvez le découvrir ci-dessous :