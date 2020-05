Night Wolf : la comédie super-héroïque avec Kevin Hart a son réalisateur

La comédie super-héroïque « Night Wolf » portée par Kevin Hart vient de trouver son réalisateur. C'est Tim Story, le metteur en scène des deux premiers films « Les 4 Fantastiques », qui dirigera cette nouvelle production.

Le film Night Wolf vient de trouver son réalisateur! C'est Tim Story qui mettra en scène cette comédie super-héroïque portée par Kevin Hart. Le long-métrage, qui n'a pas encore de date de sortie, racontera comment un jeune homme rencontre son futur beau-père, qui s'avère être un justicier masqué. La nuit, il prend l'identité de Night Wolf et combat le crime.

Le réalisateur Tim Story a débuté sa carrière à la toute fin des années 1990. Après deux films relativement méconnus, la carrière du cinéaste explose lorsqu'il réalise en 2005 Les 4 Fantastiques. Le long-métrage reçoit des critiques relativement négatives et ne rapporte "que" 333 millions de dollars de recettes pour un budget de 100 millions. Pourtant la Fox est assez satisfaite puisqu'elle produit Les 4 Fantastiques et le Surfer d'Argent deux ans plus tard. Tim Story est de retour derrière la caméra.

Après ces deux films de super-héros, la carrière de Tim Story devient très confidentielle. Il réalise quelques épisodes de Les Experts ou encore le spectacle de Kevin Hart : Let Me Explain. Rien de bien transcendant donc. En 2014, après avoir mis en scène un autre spectacle du comédien, il retrouve Kevin Hart pour Mise à l’Épreuve. Enfin, en 2019 il revient avec un gros morceau puisqu'il met en scène la suite de Shaft.

Tim Story de retour aux super-héros

Bref, avec Night Wolf, Tim Story tient une nouvelle occasion de briller. Le projet, produit par Kevin Hart et par STX Entertainment, est écrit par les scénaristes de Detective Pikachu : Dan Hernandez et Benji Samit. Cette idée est décrite comme une comédie de super-héros.

Night Wolf devrait d'ailleurs énormément s'inspirer de la comédie culte Mon beau-père et moi. Le personnage de Kevin Hart sera amené à rencontrer son futur beau-père pour la première fois. Mais ce dernier est en réalité un super-héros dénommé Night Wolf. Adam Fogelson, le président de STX Films Motion Picture Group est ravi d'avoir Tim Story derrière la caméra :

Tim a été notre premier choix pour ce projet. Son habilité à la fois en comédie et en action, ainsi que ses longues années de coopération avec Kevin Hart font de lui un candidat unique pour ce matériau. Il est venu avec une bonne prise, et STX et HartBeat ne pouvaient pas être plus excités pour commencer.

Tim Story a récemment terminé son travail sur l'adaptation de Tom et Jerry pour Warner Bros Studios. Il a donc toute la disponibilité nécessaire pour débuter ce nouveau tournage avec Kevin Hart. Night Wolf n'a pas encore de date de sortie mais marquera la neuvième collaboration entre l'acteur et le cinéaste.