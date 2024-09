Amy Adams se prend pour un chien dans ce trailer fou

La star Amy Adams tient le rôle-titre de la comédie horrifique "Nightbitch", histoire d'une mère au foyer dépassée et épuisée qui va connaître une étrange transformation... Le trailer dévoilé annonce un film aussi drôle qu'intrigant, voire joyeusement perturbant.

Nightbitch, le retour d'Amy Adams

Le nouveau film de l'actrice et réalisatrice Marielle Heller, Nightbitch, est particulièrement séduisant. D'abord, parce qu'il confie son rôle principal à une actrice extraordinaire devenue rare : Amy Adams. Pour l'accompagner, dans le rôle de son mari, le trop rare aussi Scoot McNairy, spécialiste des seconds rôles qui marquent très durablement les mémoires. Un casting brillant, c'est bien. Mais avec une histoire originale et très surprenante, c'est encore mieux.

En effet, Nightbitch, qui se présente comme une comédie horrifique, raconte l'histoire d'une mère au foyer qui, écrasée par les tâches ménagères et au bord de la dépression nerveuse, va - ou croit - se transformer la nuit en chien... Les premières dévoilées, via un trailer aussi drôle que perturbant et intrigant (vidéo en tête d'article), ne dissimulent pas l'intention de Nightbitch : traiter du statut de mère avec une allégorie déjantée, joyeuse et potentiellement violente. On devine ainsi que sous son vernis de comédie familiale, Marielle Heller réserve quelques moments de décalage extrême pour le personnage incarné par Amy Adams et ses proches.

Bientôt une date en France ?

Présenté au Festival de Toronto 2024, Nightbitch est déjà attendu dans les salles américaines pour le 6 décembre 2024. Pour le moment, aucune date de sortie n'est annoncée en France. Mais si sa réception à Toronto est enthousiaste, on peut faire le pari qu'il arrivera aussi ici