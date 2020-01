Après ses Oscars remportés pour La Forme de l’Eau, Guillermo Del Toro refuse de se reposer sur ses lauriers. Il vient de débuter le tournage de son prochain film. Il faut dire que le succès du dernier a donné suffisamment de poids au cinéaste pour se lancer dans des projets au développement plus compliqué. Cela incluait Scary Stories, sorti l’été dernier, avec Del Toro au scénario et à la production. Il vient dorénavant de débuter le tournage de son prochain film : Nightmare Alley.

Guillermo Del Toro a travaillé sur ce projet depuis des années, avant même de tourner La Forme de l’Eau. En collaboration avec le scénariste Kim Morgan, ils transposent le roman noir éponyme de William Lindsay Gresham, sorti en 1946. Nightmare Alley a déjà été adapté en film dès 1947 par Edmund Goulding. Le producteur J. Miles Dale, qui a déjà travaillé précédemment avec Del Toro, a lâché l’information sur son compte Twitter. Il confirme bien que le tournage de Nightmare Alley a débuté « dans le secret ».

Excited to start shooting today on our new adventure NIGHTMARE ALLEY with @RealGDT and many of our regular gang. pic.twitter.com/lzPHhXpppI

— J. Miles Dale (@milofx1) January 21, 2020