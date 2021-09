Nightmare Alley : premières images du nouveau film de Guillermo del Toro

Le prochain film de Guillermo del Toro, "Nightmare Alley", se dévoile avec de premières images. L'occasion d'avoir un aperçu de son très beau casting composé notamment de Bradley Cooper, Toni Collette, Rooney Mara, Cate Blanchett et Willem Dafoe.

Nightmare Alley, nouveau projet de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro n'est pas le cinéaste le plus prolifique. Mais chacun de ses projets est attendu avec hâte. On lui doit des œuvres où le fantastique touche au sublime comme avec Le Labyrinthe de Pan (2006), Crimson Peak (2015) et l'oscarisé La Forme de l'eau (2018). Et lorsqu'il ne s'attaque pas à cette forme d'horreur poétique, c'est du côté des films à grand spectacle qu'on le retrouve, comme avec Blade 2 (2002), Hellboy (2004) et sa suite Hellboy II : Les Légions d'or maudites (2008), ou encore Pacific Rim (2013). Au final, sa filmographie se limite pour l'instant à une dizaine de longs-métrages. Mais un onzième très attendu arrivera bientôt : Nightmare Alley.

Dedans, on y suivra Stanton Carlisle, un escroc qui fait équipe avec la Docteur Lilith Ritter. Celle-ci est plus dangereuse qu'il ne le croit et va se retourner contre lui. Nightmare Alley est une nouvelle adaptation du roman noir de William Lindsay Gresham, Le Charlatan (1946), après le fillm de 1947 réalisé par Edmund Goulding. En apparence, le film ne devrait pas comporter d'élément fantastique mais être un pur film noir. Ce serait donc une première pour Guillermo del Toro.

Des images magnifiques !

Au casting Guillermo del Toro s'est offert du beau monde avec Bradley Cooper et Toni Collette dans les deux premiers rôles. Avec eux, seront présents également Rooney Mara, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Richard Jenkins et Ron Perlman. Ils se dévoilent (presque tous) dans de superbes clichés partagés par le média américain Variety. Un en particulier a retenu notre attention, celui avec Bradley Cooper au milieu de maquettes d'yeux.

Nightmare Alley ©TSG Entertainment

Les autres images sont à découvrir en cliquant sur la galerie ci-dessous. Le film est prévu pour le 19 janvier 2022.