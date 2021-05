Niki Caro (Mulan) et Charlize Theron vont s'associer pour un film Netflix féministe

Charlize Theron semble aimer sa collaboration avec Netflix. Ainsi, après avoir joué dans "The Old Guard", l'actrice va produire un nouveau film réalisé par Niki Caro. Un long-métrage qui sera bien dans l'air du temps puisqu'il parlera d'inégalité des sexes dans le milieu du surf.

Charlize Theron : Girl power

On ne présente plus Charlize Theron. L'actrice sud-africaine est l'une des stars les plus connues d'Hollywood. Cette comédienne, habituée aux rôles de composition, connaît une nouvelle carrière depuis 2015. En effet, cette année-là, elle crève l'écran dans Mad Max : Fury Road, à tel point que son personnage de Furiosa vole littéralement la vedette à Max.

Un rôle de femme d'action forte, indépendante et déterminée qui va faire d'elle l'une des nouvelles grandes stars des films d'action. On a pu notamment la voir dans Atomic Blonde, Fast & Furious 8 et The Old Guard. Féministe et fière de l'être, comme elle l'a déclaré dans une interview, elle privilégie désormais des productions dans lesquelles les rôles féminins sont non seulement puissants, mais luttent également contre un système patriarcal qu'elles jugent répugnant. Ce nouveau film produit par Netflix en est la preuve.

Lorraine Broughton (Charlize Theron) - Atomic Blonde ©Focus Features

Bienvenue dans le surf féminin

Charlize Theron va donc produire un film de surf qui sera dirigé par Niki Caro. Ainsi, après avoir retranscrit l'histoire d'une femme forte à travers le remake en live-action Mulan, la réalisatrice va retrouver un terrain de jeu qu'elle connaît bien. Il sera question dans ce film du sexisme au sein du milieu du surf. Le long-métrage prendra pour matériau de base un article écrit par le journaliste Daniel Duane qui traite de l'inégalité des sexes dans ce sport. Le long-métrage suivra plusieurs surfeuses qui vont s'unir pour faire reconnaître leurs droits, afin de concourir aux plus grands tournois que ce sport peut offrir.

Pour le moment, l'actrice n'a pas confirmé si elle jouerait dans le film. Toutefois, c'est la seconde fois que la comédienne collabore avec Niki Caro. Il y a quelques années, les deux femmes avaient travaillé ensemble sur le film L'affaire Josey Aimes.

En attendant la sortie de ce prochain film Netflix, vous pourrez toujours retrouver Charlize Theron au sein du casting de Fast & Furious 9 qui sortira dans les salles françaises le 14 juillet 2021