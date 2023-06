Ninja Turtles : les tortues découvrent leur ennemi dans le nouveau trailer survitaminé

Le film d'animation "Ninja Turtles : Teenage Years" se dévoile à travers une nouvelle bande-annonce, dans laquelle les tortues adolescentes rêvent de liberté dans les rues et les égouts de New York. Des images où le ton des scénaristes et producteurs Seth Rogen et Evan Goldberg se ressent.

Ninja Turtles - Teenage Years : des adolescents en quête de liberté

Sept ans après le live action Ninja Turtles 2, les célèbres amateurs de pizza créés par Kevin Eastman et Peter Laird font leur retour au cinéma avec Ninja Turtles : Teenage Years. Un film d'animation au design singulier réalisé par Jeff Rowe et Kyler Spears, qui ont tous deux travaillé sur Les Mitchell contre les machines, le premier en tant que coscénariste et coréalisateur et le second en tant que storyboard artist. À la production et à l'écriture de cette nouvelle aventure de Leonardo (Nicolas Cantu), Raphaël (Brady Noon), Donatello (Micah Abbey) et Michelangelo (Shamon Brown Jr.), on retrouve Seth Rogen et Evan Goldberg, duo à l'origine de SuperGrave, C'est la fin ou encore L'Interview qui tue.

Ninja Turtles : Teenage Years ©Paramount Pictures

Leur ton se ressent dans la nouvelle bande-annonce, où les quatre adolescents rêvent d'être acceptés, afin de pouvoir profiter des rues de New York et plus seulement de ses égouts. Pour cela, les tortues ont un plan. Avec l'aide de la journaliste en herbe April O'Neil (Ayo Edebiri), les frères enquêtent sur le mystérieux et terrifiant Superfly (Ice Cube), dans l'espoir de coincer ce criminel et passer pour des héros auprès de la population. Leurs virées inquiètent leur père adoptif Splinter (Jackie Chan), qui déteste les humains.

John Cena, Rose Byrne, Paul Rudd, Maya Rudolph, Seth Rogen et Giancarlo Esposito complètent la distribution originale. Gérard Darmon, Sofiane Zermani, Audrey Lamy, Jérôme Niel, Alison Wheeler, Monsieur Poulpe, Marc-Antoine Le Bret et Anne-Claire Coudray prêtent quant à eux leur voix pour la version française.

Ninja Turtles : Teenage Years est à découvrir au cinéma dès le 9 août 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.