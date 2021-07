No Man of God : Elijah Wood face à Ted Bundy dans le trailer

Le comédien Elijah Wood se dévoile dans la première bande-annonce de « No Man of God », un film qui retrace les différentes rencontres entre un profiler du FBI Bill Hagmaier et le tuer en série Ted Bundy.

No Man of God : le retour des Mindhunter

RLJE Films vient de publier la toute première bande-annonce de No Man of God. Le long-métrage, qui met en vedette Elijah Wood, retrace les interrogatoires entre un agent du FBI et le tueur en série Ted Bundy entre 1984 et 1989. Elijah Wood va incarner le profiler Bill Hagmaier, tandis que le tristement célèbre Ted Bundy sera campé par Luke Kirby. Le reste de la distribution se compose notamment de Robert Patrick et d(Aleksa Palladino. Côté réalisation, c’est Amber Sealey qui sera derrière les caméras pour son premier long-métrage en tant que metteur en scène.

Bill Hagmaier (Elijah Wood) - No man of God ©RLJE Films

Depuis la série Mindhunter, le genre est devenu très à la mode. Netflix a notamment sorti un certain nombre de documentaires centrés sur des tueurs en série. Le film devrait ainsi avoir quelques similitudes avec la série de David Fincher.

Une première bande-annonce sombre et efficace

En 1980, Ted Bundy a été condamné à mort par électrocution. Dans les années qui ont suivi, il a accepté de divulguer les détails de ses crimes sanglants, mais uniquement à un seul homme. C’était alors le tout début de l’unité de profilage au FBI. Ainsi, l’analyste Bill Hagmaier a rencontré le détenu Ted Bundy dans l’espoir de comprendre la psychologie des tueurs en série. Une relation étrange et compliquée se développe ainsi entre les deux hommes.

Le film est ainsi basé sur de véritables transcriptions d’entretiens entre l’analyste et Ted Bundy. Cette première bande-annonce présente la couleur. Le film devrait majoritairement se concentrer sur les rencontres entre les deux hommes. Les conversations entre l’agent du FBI et le tueur en série devraient logiquement être les parties les plus importantes du métrage. No man of God est attendu le 27 août prochain dans les salles américaines.