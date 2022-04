No Man of God : Elijah Wood impérial en profiler face à Ted Bundy (Reims Polar)

Présenté en sélection officielle, hors-compétition, au deuxième festival Reims Polar, "No Man Of God" met en scène Elijah Wood dans la peau d'un profiler, qui se confronte au serial killer Ted Bundy. L'histoire est basée sur des faits réels.

No Man of God : Elijah Wood dans la peau d'un profiler

Présenté ce mercredi 6 avril au festival Reims Polar en hors-compétition, No Man of God est basée sur l'histoire vraie du profiler Bill Hagmaier. Incarné à l'écran par Elijah Wood, ce dernier est notamment célèbre pour avoir passé de longues heures à interroger le serial killer Ted Bundy entre les années 1984 et 1989. Le film, mis en scène par Amber Sealey, est adapté de ces interrogatoires.

No Man Of God © Kinovista

Filmé en quasi huis-clos dans le couloir de la mort, le long-métrage retrace la relation particulière qui s'est nouée entre Hagmaier et Bundy, alors que le métier de profiler n'en était qu'à ses balbutiements. À travers le regard perçant d'Elijah Wood qui trouve ici un de ses meilleurs rôles, on pénètre dans le cerveau malade de Ted Bundy (brillamment interprété par Luke Kirby), accusé d'avoir violemment tué entre 20 et 30 personnes.

Le face-à-face entre les deux hommes n'est jamais aussi passionnant que lorsqu'il soulève cette question essentielle : comment un être humain fait de la même matière que ses semblables peut-il perdre toute notion d'humanité ? C'est cette réponse que cherche absolument Hagmaier dans No Man of God, et qui est au centre de la fascination que l'on peut éprouver pour les serial killers.

Pour les amateurs de MINDHUNTER

Son parcours sinueux pour parvenir à percer le mystère Bundy, tout en se confrontant lui-même à sa propre humanité, nous entraîne dans un labyrinthe mental fascinant et angoissant.

Dans la même lignée que la série MINDHUNTER, le film offre en outre un nouvel éclairage sur les pionniers du métier de profiler. On apprend d'ailleurs que Ted Bundy possédait lui-même un grand talent pour le profilage, et qu'il était passionné par cette discipline.

Si nous avons eu la chance de pouvoir découvrir le film sur grand écran au festival Reims Polar, il ne dispose pas encore d'une date de sortie française. Il y a cependant de fortes chances pour qu'il sorte directement en VOD.