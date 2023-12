Noël à Candy Cane Lane : Eddie Murphy vous souhaite (sobrement) un joyeux Noël

Besoin d'un film de fin d'année à regarder sous un plaid en buvant un bon chocolat chaud ? Prime Video vous propose "Noël à Candy Cane Lane", dans lequel Eddie Murphy se lance dans une aventure mêlant magie, comédie et décorations de Noël. Verdict ?

C'est quoi Noël à Candy Cane Lane avec Eddie Murphy ?

Depuis ses débuts, Eddie Murphy est régulièrement apparu dans des comédies potaches qui ont fait le bonheur des cinéphiles des années 80 et 90. On peut évidemment citer la classique saga du Flic de Beverly Hills, Un Prince à New York, Un fauteuil pour deux ou encore Le Professeur Foldingue. Cependant, c'est oublier que l'acteur a également construit sa carrière sur des films plus familiaux, tels que Docteur Dolittle, Le Manoir Hanté et les 999 Fantômes ou bien encore la série Shrek (en tant que voix de l'âne). Si ces dernières années, on l'a vu sur des productions VOD comme Dolemite is my Name et Un Prince à New York 2, il fait son grand retour sur Prime Video dans la comédie familiale Noël à Candy Cane Lane, disponible le 1er décembre sur la plateforme.

Le film suit l'histoire de Chris, un père de famille qui a pour objectif de remporter le concours annuel de décoration des maisons de Noël de sa banlieue résidentielle. Seulement, pour atteindre ses objectifs, il va conclure un pacte dangereux avec la vicieuse elfe Pepper. Ainsi, cette dernière va le piéger avec un sort magique : si dans les 12 jours qui suivent, Chris et sa famille n'honorent pas leur pacte, leur Noël risque bien de se transformer en cauchemar.

À noter qu'en plus d'Eddie Murphy, Noël à Candy Lane compte un casting sympathique avec notamment Tracee Ellis Ross (Black-ish), Nick Offermann (Parks & Recreation) ou encore Ken Marino (Veronica Mars).

Beaucoup de décoration, peu de cinéma

Disons-le sans plus tarder : Noël à Candy Cane Lane est très loin d'être une réussite. Prenant pour lieu le célèbre quartier de Los Angeles, le film ne prend jamais par surprise. Certes, le contrat est rempli en tant que film de Noël, puisqu'on y retrouve illuminations, classiques musicaux de Noël (avec l'indémodable The Christmas Song de Nat King Cole), apparition du Père Noël et rappel que la famille et la bonté sont les maitres mots de cette fête. Cependant, difficile de vibrer, malgré la présence de la star Eddie Murphy.

En effet, le film est entrecoupé de passages gênants, entre semi-clip d'un DJ du dimanche, blagues qui tombent parfois à plat et surjeu de certains acteurs (Jillian Bell en elfe sadique, c'est non !). Bien évidemment, Noël à Candy Cane Lane n'a pas été mis en chantier par Prime Video pour révolutionner le cinéma et la VOD. S'il remplit son contrat de film de Noël à regarder en famille sans prise de tête, on s'attendait cependant à plus d'audace narrative, plus d'humour qui fait mouche et un Eddie Murphy en roue libre.

Car c'est là la deuxième grosse déception de Noël à Candy Cane Lane : sa star ! Où sont passés le peps, les répliques improvisées hilarantes et le timing humoristique sensationnel d'Eddie Murphy ? Certes, l'acteur n'est plus tout jeune, mais il semble n'être présent dans le film que pour toucher un cachet très onéreux. L'ancien comique de Saturday Night Live est tout bonnement éteint dans cette comédie. Pire, à certains moments, il se fait presque voler la vedette par Tracee Ellis Ross qui, pour le coup, est dans l'énergie et participe aux rares moments drôles du film.