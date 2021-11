Noir comme neige sur France 2 : c'est quoi cette fiction policière inédite avec Laurent Gerra ?

Laurent Gerra s'essaie au genre dramatique dans la nouvelle fiction policière inédite "Noir comme neige" diffusée sur France 2. À ses côtés, on retrouve Clémentine Poidatz et Thierry Frémont, prêts à tout pour arrêter un tueur en série qui sévit dans une station de ski.

Noir comme neige : ça parle de quoi ?

L'hiver n'a pas encore commencé, mais c'est tout comme sur France 2 dans la toute nouvelle fiction inédite intitulée Noir comme neige. Chalet, feu de bois et paysages enneigés tout y est, mais c'était sans compter sur un terrible meurtre qui va venir secouer toute la région. Déjà disponible en avant-première sur la plateforme Salto, ce téléfilm policier se déroule au cœur de la station de ski Nobleval, où la saison bat son plein.

On retrouve l'adjudant au Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, Constance Vivier, une femme volontaire et borderline. À ses côtés, il y a le policier Suisse, Andreas Meyer, qui est quant à lui, très cérébral. Ils enquêtent ensemble sur la mort suspecte d'un adolescent retrouvé gelé sur une piste, suite à un coma éthylique. Quand une autre jeune fille est retrouvée morte dans les mêmes conditions, Constance et Andreas comprennent qu'ils ont affaire à des meurtres en série. Le compte à rebours est lancé pour trouver rapidement le tueur avant que la liste des victimes ne s'allonge...

Noir comme neige ©France.tv

C'est avec qui ?

Noir comme neige est réalisé par Eric Valette, qui a déjà travaillé aux côtés d'Albert Dupontel et Alice Taglioni dans le film La Proie. Dans ce thriller haletant on redécouvre le comédien et humoriste Laurent Gerra qui s'essaie a un genre beaucoup plus dramatique. En effet, il incarne ici Andreas Meyer un policier Suisse, très sérieux. Ce dernier partage l'affiche avec Clémentine Poidatz, vue récemment dans Un homme d'honneur, et Thierry Frémont qui est apparu il y a peu dans la série Luther ou encore dans l'unitaire La mort est dans le pré. Le comédien garde de sacrés souvenirs du tournage, comme le dévoile Télé 7 jours :

Le premier jour, il faisait moins 27°C . Nous gelions sur place et avions même du mal à parler. Nous avons dû nous équiper avec des vêtements de haute montagne. Cela dit, comme nous avions la chance de pouvoir tourner, en pleine épidémie de Covid-19, c’était une parenthèse enchantée.

Le téléfilm de 90 minutes a été tourné en Haute Maurienne, dans les magnifiques paysages du massif de la Vanoise. Un décor somptueux qui a séduit la presse si on en croit les différentes critiques. Ainsi, même si le scénario peut paraître un peu lourd et classique, la réalisation reste efficace. La présence des différents acteurs donne également du relief à cette sombre histoire.