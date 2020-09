Nomadland de Chloé Zhao (Eternals) remporte le Lion d'or à Venise

Celle que l'on attend chez Marvel pour le très ambitieux "Eternals" continue encore un peu dans le cinéma indépendant qui l'a vu naître. Avec brio, apparemment, puisque Chloé Zhao vient de remporter le Lion d'or lors de la Mostra de Venise, avec son film "Nomadland".

Nomadland : c'est quoi ce film ?

L'Amérique, terre de réussite pour les uns, n'est pas forcément hospitalière pour d'autres. Dans Nomadland, la réalisatrice Chloé Zhao suit Fern (Frances McDormand), une sexagénaire qui n'a plus de domicile fixe et qui voyage à bord de son van pour survivre. Un mode de vie très différent, avec des contraintes et une certaine précarité. Fern ne voulait pas forcément de cette vie, elle qui avait un mari et un boulot dans une usine de sa petite bourgade. Mais le premier est malheureusement décédé et la seconde a fermé ses portes. Comme d'autres Américains, elle se lance dans la vie sur les routes, à bord d'une caravane. Pas simple de toujours trouver de l'argent avec des petits boulots mais la mobilité permanente de cette femme va lui permettre de faire des rencontres et de voir du pays. Le public français pourra découvrir le film le 30 décembre prochain.

Des excellents retours pour Nomadland

Montré en première à la Mostra de Venise, Nomadland a récolté des avis positifs. Il détient, pour le moment, un score de 100% sur Rotten Tomatoes, ce qui laisse penser que le film vaut effectivement le détour. Du monde s'accorde à saluer la performance de Frances McDormand, actrice talentueuse qui a toujours eu une prestance particulière à l'écran. Chez Collider, on salue un "incroyable film", chez Variety on parle d'une "merveille d'empathie et d'introspection" et chez Indiewire on évoque un "road movie lyrique". On pourrait continuer longtemps à relever les compliments adressés par la presse américaine à Nomadland. Mais, au lieu de ça, on se contentera de dire que le film vient de remporter le Lion d'or à la Mostra de Venise. Titre suprême dans ce festival réputé. Au cours des trois dernières années, ce sont La Forme de l'eau, Roma et Joker qui ont eu cette récompense.

Chloé Zhao, une réalisatrice qui monte

Comme beaucoup de réalisateurs intéressants, Chloé Zhao s'est faite remarquer dans des festivals où le cinéma typé indépendant est le bienvenu. D'abord à Sundance pour Les Chansons que mes frères m'ont apprises, elle file ensuite sur la Croisette au sein de la Quinzaine des réalisateurs pour continuer de le faire découvrir. Dès ce premier long-métrage, elle filme déjà cette Amérique sauvage, à l'écart, dont il est question dans Nomadland. La cinéaste installe sa caméra dans une réserve indienne et raconte le dilemme qui habite un jeune homme : quitter les siens pour vivre à Los Angeles ou rester dans sa communauté avec d'autres perspectives d'avenir. Chloé Zhao montre avec cet essai qu'elle a une sensibilité, des choses à raconter sur les Etats-Unis.

Des qualités qui se confirment avec The Rider (image ci-dessus), son second long-métrage sur un cowboy qui ne peut plus faire de rodéo après un triste accident. Il va reconsidérer sa vie et chercher à trouver un nouveau sens. Chloé Zhao reste ancrée dans l'Amérique reculée, dont elle filme les grandes étendues avec brio. Le film passe à la Quinzaine des réalisateurs puis décroche le Grand Prix à Deauville. Nomadland semble prolonger les obsessions et le style de Chloé Zhao mais en sera-t-il de même avec Eternals ? Car, oui, la réalisatrice a été remarquée par Marvel qui a décidé de lui confier l'un de ses plus gros films de la phase 4 du MCU. On a hâte de voir comment elle va préserver sa singularité avec un cahier des charges très différent de ce qu'elle a connu. Sortie prévue le 10 février 2021.