Nomadland : un trailer pour le film de Chloé Zhao avec Frances McDormand

Après "The Rider" et avant "Eternals", Chloé Zhao emmène Frances McDormand sur la route d'une Amérique frappée par la crise économique dans "Nomadland". Un film très attendu qui se dévoile dans une bande-annonce sublime.

Rencontre d'une grande actrice et d'une réalisatrice d'avenir

Voici une actrice dont on parle relativement peu, et c'est une énigme au regard de son grand talent et de la reconnaissance critique unanime de son travail. C'est sans doute que Frances McDormand, muse des frères Coen - elle est l'épouse de Joel Coen depuis 1984 - malgré ses deux Oscars de la meilleure actrice pour Fargo en 1997 et en 2018 pour Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance, cultive une grande discrétion et se construit une exceptionnelle filmographie loin des super-productions à la mode à Hollywood. Après le film de Martin McDonagh et un travail de voix sur le dernier Wes Anderson, on va la retrouver dans Nomadland, un film de Chloé Zhao qui a obtenu le Lion d'Or à la Mostra de Venise 2020 et le Prix du public au TIFF 2020, et qui devrait apporter à son interprète principale une énième reconnaissance critique.

Nomadland : le mythe désabusé de la route américaine

Avant donc de présenter Eternals, production ambitieuse de Marvel, Chloé Zhao propose après The Rider une autre histoire américaine avec Nomadland, une plongée dans la précarité itinérante d'individus écrasés par une économie qui les a oubliés. Le trailer montre ainsi Fern (Frances McDormand), une sexagénaire qui perd son emploi suite à la récession. Mais elle veut travailler, elle aime travailler, et elle se met donc en route pour trouver du travail où elle pourra, adoptant par nécessité une vie nomade. En peu de mots et de très beaux plans, la bande-annonce de cette fiction promet un examen précis d'une communauté américaine en perte de repères, où la route n'est plus le chemin vers l'american dream mais un horizon sans fin où seule compte la survie économique. On entrevoit notamment un passage dans un entrepôt Amazon, symbole s'il en est d'un système capitaliste destructeur - malgré les succès financiers de l'entreprise. Nomadland évoque ainsi ces "travailleurs pauvres", des hommes et des femmes qui travaillent durement et honnêtement mais qui néanmoins ne peuvent pas s'en sortir...

Les images du trailer montrent une mise en scène construite sur deux types de paysages : les étendues désertiques autour des routes, et le "paysage-visage" de Frances McDormand, au fil de sa solitude et de ses rencontres sur la route. Le film n'a pas encore de date de sortie, mais il devrait sortir au moins dans les salles américaines au début 2021 pour s'ouvrir la route des Oscars qui se tiendront en avril prochain.