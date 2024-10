Ce soir à la TV : inédit en France, ce thriller avec Henry Cavill va vous retourner le cerveau

Henry Cavill et Alexandra Daddario traquent un psychopathe dans le thriller d'action "Nomis", passé totalement inaperçu lors de sa sortie en 2019 et diffusé ce soir sur NRJ12.

La traque spectaculaire d'un prédateur sexuel

Le premier long-métrage du scénariste et réalisateur anglais David Raymond avait sur le papier tout pour réussir. Des stars, une intrigue policière qui prend ses influences du côté des monuments Seven et Le Silence des agneaux, de l'action et des rebondissements. Mais Nomis (Night Hunter en VO), sorti dans l'anonymat le plus complet en vidéo aux États-Unis en août 2019 et au cinéma dans une poignée de pays, va vite être enterré par des critiques négatives et une exploitation minimale. Échec financier massif, il rapporte seulement 1 million de dollars dans les salles. Et pourtant, il y a du talent devant la caméra et de l'ambition derrière.

Un détective de police, toute sa brigade et un "vigilante se retrouvent pris dans une dangereuse affaire impliquant un psychopathe qui serait lié depuis des années à des enlèvements de femmes.

Un casting all star

L'intrigue de Nomis est complexe et présente plusieurs personnages. Il y a un détective, lancé à la poursuite d'un prédateur sexuel, incarné par Henry Cavill, alors au pic de sa popularité avec son rôle de Superman et sa performance mémorable dans Mission: Impossible - Fallout. Aux côtés de ce détective, Alexandra Daddario incarne une profileuse, et Ben Kingsley incarne un ancien juge devenu un vigilante, qui traque aussi les prédateurs sexuels.

Walter Marshall (Henry Cavill) - Nomis ©Saban Films

Choix intéressant de casting, le principal suspect qu'ils poursuivent est interprété par Brendan Fletcher. Celui-ci est principalement connu pour avoir porté la très violente trilogie Rampage d'Uwe Boll, réalisateur considéré comme un des plus mauvais de l'histoire du cinéma. Dans des rôles plus secondaires, Nomis recrute aussi Stanley Tucci et Nathan Fillion, ainsi que Dylan Penn.

Une intrigue retorse et spectaculaire

On peut dire de Nomis que ce thriller n'est pas avare en séquences d'action et en retournements de situation, dans lesquels le casting brille. On peut cependant beaucoup moins en dire sur son intrigue, au risque de dévoiler le mystère auquel se heurtent rapidement les enquêteurs. Mais si les critiques et le public ont à l'époque pu juger, à raison, que le scénario partait trop dans tous les sens et ne s'embarrassait pas de logique, Nomis a néanmoins quelques atouts qui peuvent valoir le détour.