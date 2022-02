Nope : le nouveau film de Jordan Peele se révèle dans une intrigante bande-annonce

Jordan Peele ne quitte pas le cinéma de genre avec son troisième long-métrage, "Nope". Un projet teasé depuis un moment qui reste une énigme pour le public. Une bande-annonce vient d'être révélée et elle entretient le mystère tout en donnant fortement envie !

Nope : le troisième long-métrage de Jordan Peele

Jordan Peele s’est imposé en l’espace de seulement deux films comme l’un des auteurs les plus intéressants du cinéma de genre contemporain. Creusant le sillon de l’elevated horror pour traiter de thèmes qui lui tiennent à coeur (le racisme, en premier lieu), il a su nous surprendre, nous interroger, nous stimuler. Même s’il est encore trop tôt pour l’ériger en maître dans son domaine, on ne cache pas qu’on a hâte de le revoir à l’oeuvre. Il nous concocte justement un nouveau long-métrage intitulé Nope.

Comme d’habitude, le concept qui ordonne le scénario reste secret. Un tout premier poster avec un nuage nous a gentiment ouvert l'appétit, en attendant d'en savoir plus. Jordan Peele a pris pour habitude de nous concocter des twists et des pitchs surprenants. On attend donc de lui qu'il continue sur cette voie !

Pour l’occasion, le metteur en scène/scénariste a décidé de retravailler avec Daniel Kaluuya, qu’il a dirigé dans Get Out. On retrouve également au casting Keke Palmer, Steven Yeun ou encore Barbie Ferreira.

Une bande-annonce pleine de mystère

Le tournage a eu lieu l’année dernière et on attendait une première bande-annonce pour commencer à se faire une idée du projet. Elle vient justement d'être révélée et comme attendu - le contraire aurait été décevant -, les images qu'elle contient jouent avec nos attentes en se gardant d’en montrer trop. De ce que l'on comprend, une petite ville paumée des États-Unis subit l'arrivée d'un mystérieux nuage qui tue.

Qu’est-ce que ce phénomène qui se trouve dans le ciel ? Quelle portée politique Jordan Peele a voulu exprimer ? On peut peut-être penser à la présence d'aliens grâce à un plan (ci-dessous) sur deux mains mais impossible de poser la moindre certitude. Si le reste de la promotion nous en montrera forcément davantage, n’espérez pas avoir des réponses avant la sortie sur les écrans prévue le 3 août 2022.