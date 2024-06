Avis aux fans de The Walking Dead, Norman Reedus est méconnaissable dans ce film actuellement au cinéma

En attendant la saison 2 de "The Walking Dead: Daryl Dixon", les fans de Norman Reedus peuvent retrouver l'acteur dans "The Bikeriders", actuellement en salles, et dans lequel l'acteur incarne un motard au look particulier.

Norman Reedus, motard de The Bikeriders

Sept ans après Loving (2017), Jeff Nichols est de retour dans les salles avec son nouveau film The Bikeriders, sorti en France ce 19 juin. Un film beau et mélancolique qui met à l'honneur des motards dans l'Amérique de la fin des années 1960 et du début des années 1970. L'occasion pour le cinéaste d'évoquer l'évolution du pays et de naviguer entre le mythe et la réalité de ces bikers (voir notre critique). Si le long-métrage vaut le coup d'œil pour ce qu'il raconte, c'est aussi le cas pour son casting. On y retrouve notamment Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy ou encore Michael Shannon. Mais les plus attentifs reconnaitront peut-être aussi Norman Reedus dans un rôle secondaire, mais néanmoins marquant.

L'acteur, bien connu pour son rôle de Daryl dans The Walking Dead, incarne ici un motard venu de Californie pour rejoindre les Vandals de Chicago. Un homme pas très élégant, avec des dents pourries, qui cache son visage derrière de grosses lunettes de soleils, une barbe et de longs cheveux. Il est alors amusant de voir les autres membres du club être d'abord craintifs, voire dégoutés, devant ce curieux personnage.

Norman Reedus - The Bikeriders ©Universal Pictures International France

Cet accoutrement qui rend Norman Reedus méconnaissable est venu de la collaboration de l'acteur avec Jeff Nichols. Le comédien souhaitait mettre de côté l'image de Daryl de The Walking Dead qu'il incarne depuis 14 ans maintenant. Un rôle qui lui colle à la peau donc. Il voulait apparaître totalement différent dans The Bikeriders, ce qui a permis au cinéaste d'en faire "un fourre-tout de toutes les idées les plus folles", comme il l'expliquait à FilmsActu.

Daryl Dixon reviendra bientôt

Norman Reedus a également révélé à Comingsoon qu'en voyant le casting de The Bikeriders, il trouvait que la plupart des acteurs étaient vraiment beaux et voulait donc aller dans une direction opposée. C'est alors de lui-même qu'il a demandé à un membre de l'équipe technique de The Walking Dead de lui confectionner de fausses dents.

J'ai fait faire les dents à Greg Nicotero de l'équipe des effets spéciaux en France de The Walking Dead. Je faisais des allers-retours de Paris à l'Ohio pour essayer de m'habituer à mes dents. Et c'est comme ça que ça a commencé.

Malgré cette volonté de casser son image, que les fans de The Walking Dead se rassurent, Norman Reedus n'en a pas terminé avec Daryl. L'acteur continue de jouer le personnage avec une série dérivée qui lui est consacrée : The Walking Dead: Daryl Dixon. La première saison a été diffusée en France sur Paramount+ à partir de novembre 2023. Un show qui a la particularité de se dérouler sur le territoire français et notamment à Paris. Devant le succès de la saison 1, la série a été renouvelée pour une saison 2 qui devrait débuter sur AMC aux États-Unis à partir du 29 septembre prochain. En France, les abonnés de Paramount+ pourront découvrir les prochains épisodes dès le lendemain.

D'ici là, on vous conseille de vous rendre en salles pour découvrir The Bikeriders avec un Norman Reedus évidemment très à l'aise à moto, comme il avait pu le prouver dans The Walking Dead par le passé.