Le skateboard et son pouvoir de suggestion ne laissent pas le milieu du cinéma indifférent, qui a consacré à ce sport et style de vie plusieurs films convaincants. Après le film « 90s » de Jonah Hill en 2019, un nouveau projet arrive à son terme, « North Hollywood » avec Pharrell Williams à la production.

L’impact du skateboard dans la culture populaire est énorme, que ce soit via la musique, la mode vestimentaire, des vidéos virales mêlant l’ambiance MTV et la performance sportive… Au-delà de sa pure pratique, le skateboard véhicule des valeurs de liberté et de rébellion, un lifestyle cool et parfois transgressif. Mais des films centrés sur le sujet, il y en a finalement assez peu, et ceux à retenir sont à voir du côté du cinéma indépendant. Logique, si on revient aux valeurs cool et rebelles qui y sont attachées. Un nouveau film, North Hollywood, actuellement en post-production, vient d’accueillir le producteur Pharrell Williams, comme l’annonce Deadline.

Le premier film sur un skateboarder pro

Deux films sur le skateboard se sont distingués, le premier étant Les Seigneurs de Dogtown en 2005, et 90s de Jonah Hill, sorti en 2019. Deux films sur une jeunesse obsédée par le skateboard, mais qui traitaient la pratique dans sa dimension amateure et libre. Ainsi, North Hollywood s’annonce comme étant le tout premier film sur le skateboard « pro », plus particulièrement sur le destin d’un skateboarder passant professionnel.

Pharrell Williams est une belle publicité pour le film, mais il est aussi un producteur de cinéma avec une certaine expérience. Il a produit le film Dope sorti en 2018, et surtout Les Figures de l’ombre, pour lequel il a été nommé en 2017 à l’Oscar du meilleur film. Il a par ailleurs été nommé à l’Oscar de la meilleure chanson originale avec Happy dans Moi, moche et méchant 2 en 2014.

Au casting de North Hollywood on pourra notamment retrouver Ryder McLaughlin (déjà dans 90s), Angus Cloud (Euphoria), Miranda Cosgrove et Vince Vaughn. La réalisation est assurée par Mikey Alfred, réalisateur de documentaires et présent, aussi, à la production du film de Jonah Hill. Recalé de la sélection du dernier Festival de Sundance, le film continue son chemin et se cherche un distributeur. On espère bien en apprendre plus très rapidement.