Nos cœurs meurtris : l'actrice du film Netflix réagit aux critiques

"Nos cœurs meurtris" est un énième succès de Netflix. Mais malgré les nombreux retours positifs, certains y ont vu un film misogyne et raciste. L'actrice Sofia Carson et la réalisatrice Elizabeth Allen Rosenbaum donnent leur vision.

Nos cœurs meurtris, une romance tragique qui cartonne sur Netflix

Quasiment chaque semaine, on voit apparaître dans le top des nouveautés Netflix de vraies surprises. Des films que personne n'attendait, mais qui attirent au final un large public. C'est le cas avec Nos cœurs meurtris, mis en ligne sur la plateforme le 29 juillet, et qui se trouve, en France, toujours devant le film à gros budget The Gray Man. Ainsi, Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas semblent ne pas faire le poids face à Sofia Carson et Nicholas Galitzine, le duo qui porte Nos cœurs meurtris. La romance a pour le moment cumulé plus de 100 millions d'heures de visionnage.

Nos cœurs meurtris ©Netflix

Le film met en scène Cassie, une serveuse et chanteuse diabétique, qui ne peut pas payer son insuline. Elle fait un soir la rencontre de Luke, un Marine avec qui le courant ne passe vraiment pas. Il faut dire que tous les deux ont des a priori l'un sur l'autre. Difficile d'imaginer ces deux là vivre une belle histoire d'amour. Néanmoins, Cassie décide de proposer à Luke un faux mariage pour pouvoir profiter d'une assurance maladie et ainsi payer son médicament. De son côté, Luke pourra profiter de l'argent reçu avec ce statut pour rembourser une dette auprès d'un dealer. Il accepte donc le deal. Ainsi, petit à petit, Cassie et Luke vont apprendre à se connaître et se rapprocher.

Un film raciste ?

Même si Nos cœurs meurtris a attiré en masse le public, avec des retours enthousiastes, certains spectateurs ont tout de même émis certaines critiques. Principalement, autour de la misogynie de Luke. Quand d'autres ont estimé que le film était raciste et servait de propagande pour l'armée.

L'actrice Sofia Carson et la réalisatrice Elizabeth Allen Rosenbaum sont revenues auprès de Variety sur ces critiques et ont donné leur point de vue pour défendre le film. Dans le média américain, la cinéaste explique d'abord que "pour que les personnages grandissent, ils doivent être imparfaits au début".

Ils ont des défauts au début et c'était intentionnel. Pour que le cœur rouge et le cœur bleu devienne violet, il faut qu'ils soient un peu extrêmes.

Nos cœurs meurtris ©Netflix

Elle fait ici référence aux partis politiques aux Etats-Unis. Le bleu des Démocrates et le rouge des Républicains. En mélangeant les deux - en trouvant un juste milieu dans leurs idées donc -, on obtient le violet, qui renvoi au titre original du film : Purple Hearts. Une métaphore partagée par Sofia Carson.

Ce sont deux cœurs, un rouge, un bleu, deux mondes à part, élevés pour se haïr. Grâce à l'amour, ils apprennent l'empathie et la compassion et à s'aimer et à se transformer en cette belle nuance de violet.

La comédienne poursuit en insistant sur leur volonté de représenter les deux visions de ces personnages opposés. C'est en les poussant dans certains clichés que le film cherche à développer un discours plus humain et modéré. Surtout, comme l'analyse la réalisatrice, d'après elle, les deux personnages ont été "malmenés par le système". Ils seraient alors avant tout le reflet d'un pays actuellement "très imparfait".

On vous laisse vous faire votre propre avis. Vous pouvez (re)découvrir Nos cœurs meurtris sur Netflix.