Nos cœurs meurtris sur Netflix : la scène de sexe a été changée par l'actrice

"Nos cœurs meurtris" est la romance du moment sur Netflix. L'actrice Sofia Carson est revenue sur sa scène intime avec Nicholas Galitzine qui aurait pu être différente.

Nos cœurs meurtris, la romance qui brise les cœurs de Netflix

Une fois n'est pas coutume, Netflix a sorti un film que personne n'attendait pas qui a rapidement convaincu les abonnés. Il s'agit de Nos cœurs meurtris, une comédie-romantique qui caracole en tête des nouveautés les plus regardées en ce moment en France. Devant même le blockbuster The Gray Man. On y suit Cassie, une serveuse également chanteuse dans le bar où elle travaille et qui n'a pas une très bonne image des soldats. Lorsque débarque un groupe de Marines, dont Luke, la rencontre fait évidemment des étincelles.

Nos cœurs meurtris ©Netflix

Il faut dire que tous les deux ont des idées politiques et sociales assez opposées. Pourtant, malgré une première (et seconde) impression calamiteuse, Cassie et Luke vont se rapprocher. Mais pas par amour. Cassie étant diabétique, elle cherche à faire un faux mariage avec un soldat pour se garantir une assurance maladie qui lui permettra de payer son insuline. De son côté, Luke a une dette importante. Mais ce mariage lui permettrait également de récupérer suffisamment d'argent. Il faudra alors du temps pour que ce "faux couple" commence à s'apprécier. Mais petit à petit, l'un et l'autre vont vraiment avoir des sentiments.

Une scène de sexe différente du premier script

C'est Sofia Carson qui interprète Cassie. L'actrice est également chanteuse et a commencé sa carrière chez Disney. Elle a ensuite été dans l'unique saison de The Perfectionists, le spin-off de Pretty Little Liars. De son côté, Nicholas Galitzine incarne Luke. L'acteur a joué dans The Craft: Les nouvelles sorcières, la série Chambers ou encore le Cendrillon d'Amazon. Ensemble, ils forment un beau duo, d'abord explosif avant de se rapprocher et de montrer chacun ses craintes et ses faiblesses. Un rapprochement qui se fait en douceur notamment lors de la scène d'amour dans le motel pour leur première nuit. Une séquence qui aurait pu être beaucoup plus sulfureuse à en croire la comédienne qui s'est exprimée auprès de ReMezcla (via Cosmopolitan).

Nos cœurs meurtris ©Netflix

Elle explique en effet s'être battue pour que cette scène de sexe se déroule de la sorte, comme un moment de "vulnérabilité totale" entre les deux personnages. Car, à la base, le script prévoyait une scène plus explicite et physique.

Je pense que c'est une scène puissante et elle parle beaucoup plus qu'une scène physique.

Cette approche correspond bien à l'évolution des rapports entre ces deux personnages qui ne savant quasiment rien l'un de l'autre mais devront malgré tout se livrer pour rendre leur mariage le plus crédible possible. Le résultat aura en tout cas convaincu à en croire les retours de certains spectateurs qui ont totalement adhéré à Nos cœurs meurtris.

La romance est actuellement disponible sur Netflix.