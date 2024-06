Dispo sur Netflix : impossible de ne pas pleurer à la fin de ce film

Netflix a ajouté à son catalogue "Nos étoiles contraires" (2014), le film qui avait révélé Shailene Woodley et Ansel Elgort, et qui avait bouleversé les spectateurs à sa sortie.

10 ans après sa sortie, Nos étoiles contraires débarque sur Netflix

Après les rires avec Fiasco et les cris avec Sous la Seine, Netflix a décidé de faire pleurer ses abonnés avec Nos étoiles contraires (2014). Et ce, dès ce samedi 15 juin à exactement 00h01. Si habituellement la plateforme de streaming met en ligne ses nouveaux programmes en début de journée, cette fois le service au logo rouge n'avait pas envie de perdre de temps. L'annonce de cet ajout a évidemment fait plaisir à ceux qui avaient lu le roman éponyme de John Green (2012), et ceux qui avaient découvert cette adaptation réalisée par Josh Boone, et sortie il y a maintenant 10 ans. Un film qui en avait bouleversé plus d'un à l'époque.

Pour rappel, Nos étoiles contraires suit Hazel Grace Lancaster, une adolescente de 16 ans atteinte d'une grave maladie. En effet, après avoir survécu à un cancer trois ans auparavant, des métastases dans ses poumons apparaissent et la mettent à nouveau en sursis. Alors que son état peut s'aggraver chaque jour, elle tente de mener une vie normale. Pour l'aider à surmonter cette épreuve, sa mère la pousse à suivre un groupe de soutien pour les jeunes malades. C'est là qu'elle fera la connaissance d'Augustus, qui lui est en rémission d'un cancer des os. Une maladie qui lui a coûté sa jambe droite et a vu s'envoler ses rêves de devenir basketteur.

Alors que les deux adolescents commencent à se rapprocher, Hazel met rapidement un "stop", expliquant à Augustus qu'ils ne doivent surtout pas tomber amoureux étant donné leur avenir plus qu'incertain. Sauf que le garçon ne compte pas en rester là. Mieux encore, il va tout faire pour aider la jeune fille à réaliser son rêve de rencontrer l'auteur de son livre préféré lors d'un voyage à Amsterdam...

Un drame qui a bouleversé le public

"Petit" film indépendant réalisé avec 12 millions de dollars de budget et de jeunes acteurs au tout début de leurs carrières, Nos étoiles contraires a été un énorme succès, rapportant plus de 300 millions de dollars au box-office mondial. Le long-métrage avait alors révélé Shailene Woodley et Ansel Elgort - bien que tous les deux avaient connu un autre succès quelques mois plus tôt avec Divergente (2014). Mais l'impact de Nos étoiles contraires reste supérieur. Car le film aborde des thématiques fortes, autour de l'amour et la maladie, forcément sujettes à l'émotion. De plus, le long-métrage a mis en lumière les personnes atteintes de maladies graves en se mettant pour une fois du point de vue de deux jeunes.

Nos étoiles contraires ©20th Century Studios

L'histoire du film est d'autant plus forte et touchante, qu'elle se base sur la vie d'une vraie adolescente, prénommée Esther, et rencontrée par l'auteur du roman en 2009. Cette dernière souffrait d'un cancer de la thyroïde et postait des vidéos sur sa chaîne Youtube pour sensibiliser le public à sa maladie. John Green s'est alors lié d'amitié avec elle et a gardé contact pendant un an avant qu'elle meure à 16 ans. Le romancier a donc voulu lui rendre hommage à travers le personnage d'Hazel.

La fin du film est aussi tragique, mais un peu différente. On ne révélera pas ici les détails pour éviter de spoiler ceux qui n'auraient pas encore vu Nos étoiles contraires. Mais on peut vous assurer que vous n'en ressortirez pas indemne.

