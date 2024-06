C'est le vampire le plus célèbre du cinéma : il revient en 2025 dans un film qui s'annonce sublime

Plus de 100 ans après sa première apparition au cinéma, le célèbre vampire Nosferatu sera de retour en 2025 au cinéma et ça s'annonce sublime. Découvrez ci-dessus la bande-annonce du film de Robert Eggers avec un casting de luxe.

Nosferatu : les dents les plus célèbres du cinéma

Le personnage du vampire Nosferatu est apparu pour la première fois dans le film muet allemand éponyme réalisé par F.W. Murnau et sorti en 1922. Ce film était une adaptation non autorisée du roman Dracula de Bram Stoker. Pour éviter des problèmes de droits d'auteur, les noms des personnages et quelques détails de l'intrigue ont été modifiés. Ainsi, le comte Dracula est devenu le comte Orlok.

Le comte Orlok, alias Nosferatu, est représenté comme une créature de la nuit terrifiante avec une apparence cadavérique, des oreilles pointues, des griffes longues et des dents acérées. Contrairement à d'autres représentations de vampires, Nosferatu a une apparence plus monstrueuse et moins humaine, accentuant son aspect sinistre et inhumain.

Rendez-vous en 2025 pour son grand retour

Le film de Murnau est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma expressionniste allemand et a eu une influence considérable sur le genre de l'horreur. Nosferatu lui-même est devenu une figure iconique du vampire dans la culture populaire. Le film a eu droit à plusieurs révisions, dont Nosferatu the Vampyre (1979) de Werner Herzog, avec Klaus Kinski dans le rôle du comte Orlok.

Quarante-six ans après la sortie de ce dernier, et plus de cent ans après celui de Murnau, Nosferatu s'apprête à revenir hanter les salles obscures. En effet, le réalisateur Robert Eggers (à qui l'on doit notamment The Witch et The Northman) s'est attaqué au remake du film de 1922 qui sortira dans les salles françaises le 1ᵉʳ janvier 2025. Au casting, on retrouvera notamment Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, ou encore Emma Corrin,

La première bande-annonce dévoilée aujourd'hui par Universal donne le ton du film qui semble très proche de l'esthétique expressionniste allemande de Murnau. Le Comte Orlok (incarné par Bill Skarsgard) ne se montre que de dos, à la fin de la bande-annonce, mais semble effrayer toutes les personnes qui se trouvent sur son chemin.