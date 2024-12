Noté 4/5, ce drame glaçant aux 2 César est disponible sur Netflix

Sorti en 2018, "Les Chatouilles", réalisé par Andréa Bescond et Éric Métayer, est un drame bouleversant qui traite avec sensibilité le sujet des abus sexuels sur mineurs. Récompensé par deux César, ce film poignant est désormais accessible sur Netflix.

Une plongée dans un traumatisme profond et une quête de résilience

Les Chatouilles raconte l’histoire d’Odette, une petite fille joyeuse de huit ans passionnée de danse. Sa vie bascule lorsque Gilbert, un ami de la famille, commence à abuser d’elle. En grandissant, Odette (interprétée par Andréa Bescond elle-même) cherche à se reconstruire, utilisant la danse comme un exutoire pour exprimer ses émotions et affronter son passé.

Le film, adapté de la pièce de théâtre autobiographique d’Andréa Bescond intitulée Les Chatouilles ou la danse de la colère, mêle flashbacks d’enfance et scènes contemporaines. Cette structure narrative donne une profondeur poignante à l’histoire, montrant comment les traumatismes de l’enfance continuent de hanter la vie adulte.

La danse comme exutoire

Les Chatouilles s’appuie directement sur l’expérience personnelle d’Andréa Bescond. Dès l’âge de huit ans, l’actrice et réalisatrice a été victime d’abus sexuels répétés par un proche de sa famille. Ce dernier, présenté comme un ami bienveillant, profitait de sa position de confiance pour abuser de la jeune fille.

Comme beaucoup d’enfants dans ce type de situation, Andréa Bescond n’a pas osé parler. Prisonnière du silence, elle a porté ce traumatisme pendant des années, ce qui a eu des répercussions sur sa vie d’adolescente et d’adulte. Ce lourd secret a marqué ses relations familiales et sa perception d’elle-même, jusqu’à ce qu’elle trouve un moyen d’exprimer sa colère et sa douleur : la danse.

La danse est devenue pour Andréa Bescond un exutoire, une façon de transformer sa souffrance en force. Quelques années plus tard, elle décide de raconter son histoire à travers une pièce de théâtre autobiographique intitulée Les Chatouilles ou la danse de la colère. Cette œuvre a été saluée pour son audace et sa sincérité, abordant un sujet tabou avec une rare justesse.

Un film récompensé par deux César

Le casting est également un point fort du film. Karin Viard livre une performance saisissante dans le rôle de la mère, tiraillée entre l’incompréhension et la culpabilité. Clovis Cornillac incarne le père, un homme bienveillant, mais souvent absent. Tous deux entourent Andréa Bescond, qui donne à Odette une profondeur et une vulnérabilité bouleversantes.

Dès sa sortie en 2018, Les Chatouilles a reçu des éloges pour son audace et sa justesse dans le traitement d’un sujet aussi délicat. Lors de la cérémonie des César 2019, le film a été récompensé à deux reprises : Andréa Bescond et Éric Métayer ont reçu le César de la meilleure adaptation, tandis que Karin Viard a remporté celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation remarquée.

Lors de sa sortie en salles, le film a obtenu un excellent bouche-à-oreille, comme en témoigne sa note spectateurs de 4,1/5 chez nos confrères d'AlloCiné. Lors de son exploitation, Les Chatouilles a attiré plus de 370 000 spectateurs.