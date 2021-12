Notre-Dame brûle : le film sur l'incendie de Notre-Dame se dévoile dans un teaser tendu

C'est un des événements les plus majeurs et tragiques de la dernière décennie. Le 5 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris s'embrasait, offrant un spectacle fascinant et terrifiant. Quasiment trois ans plus tard, à un mois près, le film de Jean-Jacques Annaud sur cet incendie arrivera dans les salles. On découvre aujourd'hui les premières images de "Notre-Dame brûle" dans un teaser prenant.

Un incendie historique

Le 15 avril 2019, vers 18h20, un incendie se déclarait au niveau de la charpente de la cathédrale Notre-Dame. Un monument parmi les plus emblématiques de Paris et de la France, et dont l'incendie va sidérer le monde entier. Les images spectaculaires ont fait le tour de la planète, avec les immenses flammes éventrant la toiture et provoquant la chute de l'iconique flèche, oeuvre de l'architecte Viollet-le-duc. Un véritable drame national qui a ému au-delà de la communauté des fidèles de l'Église catholique, puisque croyants comme non-croyants s'en sont émus ensemble. Un film fait le récit de ce tragique événement, intitulé Notre-Dame brûle, et sera en salles en 2022.

Notre-Dame brûle ©Pathé

Jean-Jacques Annaud dévoile les premières images de Notre-Dame brûle

Il fallait pour raconter cette histoire et l'intervention des sapeurs-pompiers un réalisateur qui sait être très ambitieux tout en restant juste. C'est ainsi que Jean-Jacques Annaud, à l'aise dans la mise en scène d'un grand spectacle pour raconter tout type d'histoire, s'est retrouvé aux manettes du projet. Le réalisateur de L'Ours, Le Nom de la rose et Stalingrad notamment, avait déclaré en avril 2020 vouloir réaliser un film, ce qu'il a donc fait à partir de mars 2021. Il déclarait un mois plus tard à France Info :

J'ai senti tout de suite évidemment les extraordinaires mérites cinématographiques. Au-delà du désastre et du chagrin, bien sûr que, justement, il y a l'émotion et le spectacle du feu.

On peut ainsi aujourd'hui découvrir les premières images, impressionnantes, de son film. Un film de fiction, avec des acteurs et actrices professionnelles (Pierre Lottin, Chloé Jouannet et Samuel Labarthe notamment), scénarisé avec Thomas Bidegain. Pour réaliser Notre-Dame brûle, le réalisateur a utilisé des images extérieures produites par les médias et par des anonymes, et a reconstitué en studio les intérieurs pour montrer le feu et l'intervention héroïque des sapeurs-pompiers.

Notre-Dame brûle est attendu au cinéma le 16 mars 2022.