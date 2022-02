Notre-Dame brûle : une bande-annonce haletante pour le film de Jean-Jacques Annaud

Avec "Notre-Dame brûle", Jean-Jacques Annaud reconstitue heure par heure le terrible incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Un long-métrage qui rend hommage à l'intervention héroïque des sapeurs-pompiers, et qui se dévoile à travers une bande-annonce haletante.

Notre-Dame brûle : une bande-annonce impressionnante

Dans l'après-midi du 15 avril 2019, un incendie survient dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Les flammes se répandent à toute vitesse et rapidement, les badauds se rassemblent aux alentours, assistant notamment à la chute de la célèbre flèche du bâtiment. Pendant de longues heures, des centaines de sapeurs-pompiers interviennent jusqu'au lever du jour pour réussir à contenir le feu. Jean-Jacques Annaud leur rend hommage avec Notre-Dame brûle, qui se dévoile à travers une bande-annonce tendue.

En plus de revenir sur le départ du feu, sur le regard impuissants des habitants et touristes, ces images révèlent la difficulté à intervenir pour les pompiers, devant faire face à la circulation bouchée dans la capitale avant de pénétrer dans le brasier. Écrit par Jean-Jacques Annaud et Thomas Bidegain, Notre-Dame brûle reconstitue heure par heure leurs efforts pour empêcher que la catastrophe ne s'aggrave.

Le grand retour de Jean-Jacques Annaud

Chloé Jouannet, Samuel Labarthe, Jérémie Laheurte, Elodie Navarre, Pierre Lottin ainsi que Vassili Schneider forment la distribution du long-métrage. Sept ans après Le Dernier loup, le film marque le grand retour de Jean-Jacques Annaud au cinéma. En 2018, le réalisateur s'était tourné vers le petit écran en se consacrant à la mini-série La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, portée par Patrick Dempsey et adaptée du best-seller de Joël Dicker.

En avril 2020, le cinéaste révèle vouloir faire un film sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il commence à s'y consacrer en mars 2021, et déclare dans la foulée à Franceinfo :

J'ai senti tout de suite évidemment les extraordinaires mérites cinématographiques. Au-delà du désastre et du chagrin, bien sûr que, justement, il y a l'émotion et le spectacle du feu.

Pour le long-métrage, le réalisateur a utilisé de véritables images produites par des médias et des anonymes.

Notre-Dame brûle sortira le 16 mars 2022 dans les salles obscures.