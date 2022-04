Notre père à tous : ce documentaire basé sur une sordide histoire vraie arrive sur Netflix en mai

"Notre père à tous" est le nouveau documentaire polémique de Netflix. Il relate une sordide histoire vraie ayant eu lieu aux États-Unis dans les années 70 et 80. Il sera disponible le 11 mai.

Notre père à tous : c'est quoi ce nouveau docu-série Netflix ?

Depuis quelques temps, Netflix est passé maître dans l'art des documentaires basés sur des histoires vraies totalement folles. On pense notamment à Tiger King (Au Royaume des fauves), qui nous a entraînés dans le quotidien fantasque de Joe Exotic, ou plus dernièrement L'Arnaqueur de Tinder, qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, et si vous êtes friands du genre, vous avez largement de quoi occuper vos soirées. D'autant qu'une nouvelle entrée dans la catégorie promet de faire beaucoup parler d'elle. Son nom ? Notre père à tous.

Notre père à tous © Netflix

Ce tout nouveau documentaire est tiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée dans les années 80 aux États-Unis.

Le pitch fait froid dans le dos :

Enfant unique née d'une insémination artificielle, Jacoba Ballard a toujours rêvé d'avoir un frère ou une sœur. Un test ADN l'amène à découvrir qu'elle possède en réalité sept demi-frères et sœurs. Un chiffre qui défie les pratiques en vigueur dans le traitement de la fertilité. Entreprenant de remonter à la racine de leur étrange arbre généalogique, la fratrie ne tarde pas à découvrir l'effrayante réalité. Le spécialiste de l'infertilité consulté par leurs parents a inséminé ses patientes avec son propre sperme, à leur insu. La quête de justice de Jacoba Ballard et de sa nouvelle famille est au cœur de cette histoire glaçante d'abus de confiance au-delà de toute mesure dont les victimes n'ont découvert que la partie immergée.

Une histoire bien réelle

Le spécialiste de l'infertilité dont il est question dans ce documentaire est le docteur Donald Cline. Entre les années 1970 et 1980, il a inséminé ses patientes avec son propre sperme, à leur insu. La clinique se vantait d'avoir un taux de réussite de 100% et le docteur Cline était très populaire. Il serait ainsi le géniteur de plus de 50 personnes.

Des cas similaires ont eu lieu en Europe. En effet, en janvier dernier, trois gynécologues français ont été accusés d'avoir utilisé leur propre sperme pour inséminer des patientes, à leur insu.

Notre père à tous sera disponible sur Netflix le 11 mai.