Ce soir à la TV : impossible de ne pas pleurer à la fin de ce film romantique au baiser culte

Ce soir Chérie 25 diffuse "N'oublie jamais" (2004), film romantique culte porté par Rachel McAdams et Ryan Gosling. Alors que sa fin a bouleversé le public., en 2019, une fin alternative avait été mise en ligne par Netflix.

N'oublie jamais : la romance culte de Rachel McAdams et Ryan Gosling

S'il y a bien un film qu'on retiendra de la carrière de réalisateur de Nick Cassavetes, c'est N'oublie jamais (2004), titré The Notebook en VO. Un drame romantique adapté du roman Les Pages de notre amour (1996) de Nicholas Sparks, qui avait connu un grand succès avant même cette adaptation. Néanmoins, son histoire a touché un plus large public grâce au film, qui a également fait de Ryan Gosling et Rachel McAdams de véritables stars.

N'oublie jamais débute dans une maison de retraite où un vieil homme lit chaque jour le même livre à sa femme atteinte de démence sénile. Un livre qui raconte l'histoire Noah Calhoun et Allie Hamilton, de jeunes qui vivaient dans les années 1930 et qui tombèrent amoureux. Seulement, étant issus de milieux différents, leur amour passionnel ne pourra durer qu'un été avant qu'ils ne soient séparés. Ils se recroiseront des années plus tard et feront tout pour reprendre leur relation.

N'oublie jamais ©New Line Cinema

Film romantique par excellence, porté par un duo séduisant, N'oublie jamais pointe aussi la question des différences sous fond de ségrégation de classe. Allie venant d'un milieu aisé, tandis que Noah est un simple ouvrier lors de leur rencontre. Mais le public aura surtout retenu la romance entre les deux personnages, et notamment un baiser iconique entre Rachel McAdams et Ryan Gosling. Celui-là même qui fut récompensé en 2005 aux MTV Movie Awards et que les deux interprètes, en couple pendant deux ans, ont ensuite reproduit sur scène.

Ce baiser est devenu tellement culte que, lors de la coupe du monde de football 2022, la célébration de Kylian Mbappé avec Olivier Giroud sur un but en quart de finale fut associé sur les réseaux sociaux à cette même scène.

Une fin belle et tragique, différente sur Netflix

Évidemment, ce qui touche fortement avec N'oublie jamais, c'est sa révélation (qu'on peut deviner rapidement). On comprend au fur et à mesure que l'histoire de Noah et Allie est en fait celle du vieux couple dans la maison de retraite. L'homme lit en réalité le carnet de sa femme, qui après avoir appris sa maladie, décida d'écrire leur histoire pour pouvoir se la remémorer. Il y a donc une vraie part tragique à l'idée de voir Noah, âgé, raconter chaque jour à sa femme leur passé. Cette dernière parviendra ainsi à se souvenir de lui durant certains moments, avant d'oublier à nouveau.

Le final est alors déchirant, mais juste, puisque le couple finit par rendre son dernier souffle dans les bras l'un de l'autre... Le genre de séquence de fin qui laisse son audience avec les larmes aux yeux. Dès lors, il serait impensable de proposer une fin alternative. C'est pourtant ce qu'il s'est passé en 2019 en Grande-Bretagne sur le Netflix UK. La plateforme avait mis en ligne une version de N'oublie jamais se terminant par Noah et Allie bien en vie, regardant ensemble des oiseaux s'envoler. Les abonnés avaient logiquement hurlé au scandale, cependant, ce n'était pas totalement la faute du service de streaming qui avait expliqué avoir simplement reçu cette version avec la fin alternative. Netflix avait ensuite fait le changement nécessaire en mettant en ligne la version officielle de N'oublie jamais.

Plusieurs choses à savoir...

- Nous n'avons pas modifié N'oublie Jamais

- Une fin alternative existe et nous a été envoyée

- Nous allons résoudre le problème rapidement

- Apparemment il y a des films avec plusieurs fins ?

Voici ci-dessous la fin originale :