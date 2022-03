Nous finirons ensemble : François Cluzet a détesté le saut en parachute

On ne vit pas que des bons moments sur un tournage de film et François Cluzet peut en attester. L'acteur devait effectuer un saut en parachute pour "Nous finirons ensemble" et cette expérience n'a pas du tout été une partie de plaisir.

Le film contient une séquence durant laquelle Max doit sauter en parachute. On remarque bien que François Cluzet s’est impliqué dedans et qu’il n’est pas remplacé pour une doublure. Cette situation est loin d’être anodine et l’acteur n’avait même pas tenté cette expérience par le passé. N’est pas Tom Cruise qui veut et il n'a pas manqué d'exprimer sa réticence à l'idée de se jeter dans le vide.

Cependant, il a tout de même accepté, en précisant qu’il ne sauterait que deux fois. Guillaume Canet était avec lui dans l’avion pour tourner cette scène. Un moment dont il se souvient avec amusement puisqu’il a vu à quel point son acteur n'avait pas passé un bon moment. Lors d'une rencontre avec le public organisée par nos confrères d'Allociné, le réalisateur explique que François Cluzet lui avait signifié avoir détesté l'expérience. Mais, en grand professionnel, il a attendu le second et dernier saut pour le dire, au point de feinter la joie après le premier. Heureusement, il n'a pas eu besoin de le faire une troisième fois et nous ne sommes pas près de le revoir dans une telle situation au cinéma.