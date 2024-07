Un nouveau film annoncé pour Ryan Reynolds et Hugh Jackman

Deadpool & Wolverine n’est pas encore sorti au cinéma, mais il y a de fortes chances pour que le film de Shawn Levy rencontre le succès. Le film a lancé sa promotion il y a quelques mois et l’engouement du public semble grimper petit à petit. En effet, les fans spéculent déjà sur les quelques caméos qui doivent apparaître dans le film. Les paris sont ouverts concernant la présence d’un X-Men et d’une Lady Deadpool dont les interprètes sont bien gardés secrets.

De bon augure donc pour ses deux stars, Ryan Reynolds et Hugh Jackman, qui semblent s’être amusés comme des petits fous sur le tournage. Au point de ne plus vouloir se quitter.

Avant même la sortie de Deadpool & Wolverine dans nos salles, on apprend que Ryan Reynolds et Hugh Jackman s’apprêtent de nouveau à faire équipe. Cette fois-ci, pas question d’endosser un costume de super-héros ni même de sauver le monde d’une dangereuse menace. Du moins, c’est ce que rapporte Deadline.

De son côté, Ryan Reynolds n’a pas donné trop de détails au site Entertainment Weekly : "Nous avons un film que nous envisageons de faire bientôt". Selon l’acteur canadien, collaborer avec son comparse australien est comme une évidence :

Je dirais que notre relation est comme toute relation qui réussit et qui fonctionne : c'est que nous nous encourageons mutuellement. Je souhaite toujours que Hugh marque et transforme l’essai. Je connais aussi les nuances infinies de son cœur et de son esprit, et qui il est. Je peux dire sans hésitation que c’est une personne qui, non seulement vaut la peine d’être soutenue, mais qu’il est aussi impossible de ne pas soutenir.