Nouveau sur Netflix : ces deux films vont plaire aux fans de Mercredi. C'est parfait pour Halloween !

Les deux films cultes La Famille Addams (1992) et Les Valeurs de la Famille Addams (1993) viennent d'être ajoutés au catalogue de Netflix France, juste à temps pour Halloween. Ces comédies gothiques de Barry Sonnenfeld, portées par les performances mémorables d'Anjelica Huston, Raul Julia ou encore Christina Ricci, ont marqué toute une génération. Avec leur humour noir et leur esthétique unique, les films explorent les aventures macabres et hilarantes de cette famille décalée, bien avant que la série Mercredi ne relance leur popularité.

La Famille Addams prend ses quartiers sur Netflix France

En ce mois d’octobre, Netflix France a concocté un programme idéal pour Halloween en ajoutant à son catalogue les deux films La Famille Addams de Barry Sonnenfeld. Ces deux classiques des années 90, sortis en 1992 et 1993, ont marqué toute une génération avant que la série Mercredi n'actualise l'univers gothique et humoristique de la célèbre famille.

Les deux films La Famille Addams sont inspirés des célèbres bandes dessinées de Charles Addams publiées dans The New Yorker dès les années 1930. L’adaptation en série télévisée dans les années 1960 avait déjà fait sensation, mais c'est la vision de Barry Sonnenfeld qui a véritablement marqué le début des années 90. Le réalisateur a su insuffler un ton décalé et un humour noir qui redonnait vie à cette famille déjà bien installée dans la culture populaire.

Dans le premier volet, on découvre la dynamique de cette famille très spéciale, et leur art de vivre délicieusement gothique. L'intrigue tourne autour du retour supposé de l'oncle Fétide, disparu depuis des années. Cependant, des doutes émergent concernant son identité, alors qu'un avocat avide tente de manipuler la famille pour mettre la main sur sa fortune.

Dans Les Valeurs de la Famille Addams, une nouvelle nourrice, Debbie Jellinsky (formidable Joan Cusack), s'immisce dans la famille avec des intentions malveillantes alors qu'elle doit s'occuper du dernier-né de Gomez et Morticia, Puberté.

Elle séduit Fétide dans le but de s'accaparer la fortune familiale. Pendant ce temps, Mercredi et Pugsley sont envoyés dans un camp d'été où leur nature gothique choque un environnement hyperconventionnel. Ce second volet approfondit le contraste entre la marginalité des Addams et un monde extérieur qui tente de les conformer aux normes sociales.

Des performances inoubliables

Un des points forts des deux films réside sans aucun doute dans le casting exceptionnel qui a su capturer l’essence de chaque personnage. Anjelica Huston incarne une Morticia glaciale mais séduisante, le regretté Raul Julia donne vie à un Gomez Addams passionnément dévoué à sa famille, tandis que Christopher Lloyd excelle dans le rôle farfelu de l’Oncle Fétide.

Christina Ricci, quant à elle, a marqué toute une génération avec son interprétation de Mercredi Addams. Grâce à son jeu stoïque, presque inquiétant, elle a réussi à incarner cette enfant à l’esprit macabre avec un naturel déconcertant.

Bien avant de voir Jenna Ortega reprendre ce rôle dans la série à succès Mercredi, Christina Ricci était déjà un emblème de ce personnage. Sa performance est d'autant plus forte dans le deuxième opus, Les Valeurs de la Famille Addams, dans lequel elle met à feu et à sang une colonie de vacances à laquelle elle participe à contrecœur avec son frère Pugsley.

On ne résiste pas à l'envie de revoir la meilleure scène du film :