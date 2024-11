Nouveau sur Netflix : jamais sorti au cinéma, ce film va vous donner le vertige

Attention si vous avez le vertige : le film Fall vient d'arriver sur Netflix et vous allez avoir du mal à reprendre votre souffle ! Jamais sorti au cinéma, ce thriller suit deux amies qui décident de grimper sur une tour radio à plus de 600 mètres de hauteur.

Fall est dispo sur Netflix France

Privé de sortie cinéma en 2022, le film Fall était directement sorti en VOD en France. Deux ans plus tard, il débarque sur Netflix et va donc pouvoir toucher une large audience qui ne connaît pas son existence. Il est cependant fortement déconseillé si vous avez le vertige...

Mis en scène par Scott Mann, le film suit les aventures de deux amies, Becky et Hunter, qui décident de repousser leurs limites en escaladant une tour de radio isolée et abandonnée en plein milieu du désert culminant à plus de 600 mètres d'altitude (soit deux fois la hauteur de la Tour Eiffel). Malheureusement, elles se retrouvent bloquées sur l'édifice sans aucun moyen de secours.

Pendant plus d'une heure, nous suivons donc leur lente descente aux enfers, dans laquelle chaque geste pourrait leur coûter la vie.

Tourné pour un budget de seulement 3 millions de dollars, le film en a rapporté plus de 21 au box-office mondial. Aux États-Unis, le film a connu un énorme succès sur Netflix. Deux suites sont actuellement en préparation.

Comment le film a-t-il été tourné ?

Fall a été tourné en IMAX dans les Shadow Mountains, dans le désert de Mojave en Californie.

L'équipe de production s'est inspirée de la vraie tour de télévision KXTV/KOVR, qui mesure 2 049 pieds (625 mètres) et est l'une des plus hautes structures du monde. Bien que le film présente une tour fictive, le design et l'aspect visuel ont été influencés par cette tour réelle.

Pour éviter d'utiliser des écrans verts ou des décors numériques, le réalisateur et son équipe ont choisi de construire la partie supérieure de la tour au sommet d'une montagne.

Pour cela, ils ont construit la partie supérieure de la tour au sommet d'une montagne pour donner cette impression de hauteur. Cela a permis aux actrices, Grace Caroline Currey et Virginia Gardner, qui n'ont pas été doublées, de vivre l'expérience la plus immersive possible.

La construction ne dépassait pas les 30 mètres de hauteur, mais donnait l'impression qu'elle culminait à plus de 600 mètres.

Des images du making of sont disponibles ci-dessous :

Le tournage a été un véritable défi, en particulier en raison des conditions météorologiques extrêmes.

L'équipe a dû faire face à des tempêtes, des éclairs, et même des nuages de fourmis qui ont perturbé le processus de tournage. Scott Mann a décrit l'expérience comme étant comparable à une aventure de Bear Grylls, où chaque jour de tournage apportait son lot de défis imprévus