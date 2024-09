Nouveau sur Netflix : la fin de ce thriller psychologique va vous triturer le cerveau

Sorti il y a près de quinze ans, le thriller psychologique "Sans identité" est désormais disponible sur Netflix France. Ce film, porté par Liam Neeson va vous surprendre par son twist de fin. Attention ! La deuxième partie de cet article contient des SPOILERS sur la fin du film.

Sans identité est dispo sur Netflix France

Le thriller haletant Sans identité (2011), avec Liam Neeson, est désormais disponible sur Netflix France. Ce film captivant, réalisé par Jaume Collet-Serra, met en scène Neeson dans le rôle de Martin Harris, un homme qui se retrouve plongé dans une situation cauchemardesque après un accident à Berlin.

Depuis le succès de Taken en 2008, Liam Neeson est devenu une figure incontournable des films d'action, souvent incarnant des personnages dotés de compétences exceptionnelles. Dans Sans identité, il s'éloigne légèrement de ce schéma en jouant un docteur ordinaire qui, après un accident de voiture, se réveille d'un coma pour découvrir que sa propre femme (jouée par January Jones) ne le reconnaît plus et vit désormais avec un autre homme.

Ce scénario complexe, basé sur le roman "Hors de moi" de Didier van Cauwelaert, entraîne le spectateur dans une quête pleine de rebondissements où Martin tente de prouver son identité et de découvrir la vérité.

Aux côtés de Liam Neeson, on retrouve également Diane Kruger dans la peau de Gina, qui devient son alliée dans cette enquête. La réalisation efficace de Jaume Collet-Serra, combinée aux multiples twists du scénario, maintient le suspense jusqu'à la fin du film. Le succès commercial de Sans identité, qui a rapporté plus de 135 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 30 millions, témoigne de son efficacité en tant que thriller.

Explication de la fin de Sans identité (SPOILERS !)

À la fin de Sans identité, Martin Harris découvre avec stupéfaction que son identité de scientifique n'était qu'un leurre, dissimulant sa véritable mission : un assassinat à Berlin. Il réalise également que celle qu'il pensait être sa femme est en réalité une collègue agent, et que leur cible est un autre scientifique, Leo Bressler, dont l'invention menace des intérêts économiques puissants.

Le moment crucial pour Harris survient lorsqu'il se rappelle avoir lui-même placé une bombe destinée à tuer Bressler. Cette révélation bouleverse sa perception de lui-même et de ses actions passées, déclenchant une profonde crise identitaire. Gina, la chauffeuse de taxi, devient un élément déterminant de cette transformation. Sa compassion et son soutien amènent Harris à questionner la moralité de ses anciennes missions, marquant un tournant décisif dans son évolution.

Alors que l'intrigue s'accélère, Harris, désormais conscient de son passé, s'allie avec Gina pour empêcher l'assassinat de Bressler. Malgré l'explosion de la bombe, ils réussissent à sauver Bressler et sa famille. Cependant, le danger persiste avec l'existence d'un imposteur se faisant passer pour Harris. Dans un dernier affrontement intense, Harris parvient à neutraliser son double, redécouvrant les compétences de combat qu'il avait oubliées, tout cela sous le regard surpris de Gina.

Le film se conclut sur une note d'espoir et de renouveau. La découverte de Bressler est dévoilée au monde, tandis que Harris et Gina, prenant de nouvelles identités, se préparent à commencer une nouvelle vie ensemble, quittant Berlin à bord d'un train, symbolisant leur désir de tourner la page et d'emprunter un nouveau chemin.