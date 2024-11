Nouveau sur Netflix : échec au box-office ce film d'horreur mérite pourtant le coup d'oeil

Sorti l’année dernière dans les salles, le film fantastique d’horreur "Le Dernier Voyage du Demeter" est désormais à (re)découvrir sur Netflix. Malgré son échec au box-office, le long-métrage devrait plaire aux fans de l'univers victorien de Bram Stoker.

Le Dernier Voyage du Demeter est visible sur Netflix

Ce samedi 23 novembre, Netflix a ajouté plusieurs nouveaux titres à son catalogue. Parmi eux se trouve Le Dernier Voyage du Demeter. Le long-métrage tire son récit de l’un des plus grands classiques de la littérature fantastique. Car il est tout simplement adapté de l’un des chapitres de Dracula, l’iconique roman écrit par Bram Stoker au XIXème siècle.

Le Dernier Voyage du Demeter se déroule sur un navire en partance de la Transylvanie et à destination de Londres. Son équipage transporte une cargaison de caisses en bois dont le contenu est inconnu. Suite à leur départ, les membres de l’équipage subissent rapidement des événements inexplicables : chaque nuit, une étrange présence les attaque sans pitié…

Sorti en 2023 dans les salles, Le Dernier Voyage du Demeter nous propose un récit prenant à l’esthétique soignée. Le film nous offre des moments de grande tension, s’appuyant sur la terrifiante créature qui hante le navire dont sont prisonniers les membres d’équipage.

Malheureusement, le film a été un échec au box-office mondial, ne totalisant que 21 millions de dollars. Cet échec ne devrait donc pas offrir de suite au film, qui avait pourtant une fin ouverte, qui annonçait un second volet.

Une plongée dans le monde de Dracula avant la sortie de Nosferatu

Le Dernier Voyage du Demeter a été réalisé par André Øvredal, qui a notamment signé les films fantastiques norvégiens The Troll Hunter et Mortal. Devant la caméra, on peut y voir Corey Hawkins, Aisling Franciosi et David Dastmalchian. Les fans de Game of Thrones reconnaitront également Liam Cunningham. L’interprète de Davos Mervault dans la célèbre série HBO tient lui aussi l’un des principaux rôles du long-métrage.

Les abonnés Netflix peuvent donc (re)voir dès-à-présent Le Dernier Voyage du Demeter sur la plateforme. On pourra également bientôt retrouver une autre version du personnage de Dracula au cinéma. Nosferatu, le nouveau film de Robert Eggers, sortira le 25 décembre prochain dans les salles obscures françaises.