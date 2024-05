Nouveau sur Netflix : Nicole Kidman est méconnaissable dans ce superbe drame inspiré d'une histoire vraie

Netflix vient de mettre en ligne le superbe drame "The Hours" inspiré de l'histoire vraie de Virginia Woolf pour lequel Nicole Kidman a reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Elle s'était physiquement transformée pour ce rôle puissant.

The Hours : du roman au film

The Hours est un drame sorti en 2002, mis en scène par Stephen Daldry et basé sur le roman éponyme de Michael Cunningham, lauréat du Prix Pulitzer. Le film met en lumière les vies entrelacées de trois femmes, à trois époques différentes, chacune confrontée à des dilemmes existentiels et personnels, tout en étant reliée par l'œuvre littéraire culte de Virginia Woolf, "Mrs Dalloway" parue en 1925.

L'intrigue du film s'articule autour de trois histoires parallèles de femmes, à trois époques différentes. Nous suivons Virginia Woolf (interprétée par Nicole Kidman), qui écrit "Mrs Dalloway" dans les années 1920 tout en luttant contre sa dépression. La deuxième histoire se déroule dans les années 1950 et concerne Laura Brown (Julianne Moore), une femme au foyer qui lit le roman de Woolf et se débat avec ses propres sentiments de désespoir et d'insatisfaction.

Enfin, la troisième ligne narrative se situe dans le New York contemporain, où Clarissa Vaughan (Meryl Streep) organise une fête pour son ami poète Richard (Ed Harris), atteint du SIDA, et vit une journée qui rappelle fortement l'intrigue de "Mrs Dalloway".

Un Oscar pour Nicole Kidman

Virginia Woolf, figure incontournable de la littérature, a lutté toute sa vie contre des troubles mentaux, notamment la dépression et les troubles bipolaires. Son roman "Mrs Dalloway" est considéré comme une réflexion de ses propres expériences et tourments intérieurs. Virginia Woolf voulait d'abord appeler ce roman "The Hours".

Dans le film, le personnage de l'écrivaine est montré au moment de l'écriture de ce roman, un processus qui lui permet d'explorer et d'exprimer ses propres démons intérieurs. Cette lutte personnelle de Woolf représente le noyau central du film, liant les trois récits distincts à travers les thèmes de la souffrance psychologique, de l'identité et de la recherche de sens.

Les performances des trois actrices principales ont été largement saluées par la critique. Nicole Kidman, méconnaissable dans le rôle de Virginia Woolf grâce à une prothèse nasale et une transformation physique, a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation.