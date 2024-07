Nouveau sur Netflix : ce film français interdit aux moins de 18 ans avait beaucoup divisé à sa sortie

Netflix France vient d'ajouter à son catalogue le film d'horreur français "Titane" sorti en 2021 qui avait énormément divisé à sa sortie. Le long-métrage réalisé par Julia Ducournau avait obtenu la Palme d'or à Cannes il y a trois ans.

Titane de Julia Ducournau est dispo sur Netflix

C'est un ajout qui risque de faire beaucoup parler les abonnés Netflix : la plateforme au N rouge vient en effet d'ajouter à son catalogue le film Titane de Julia Ducournau, qui avait remporté la Palme d'Or en 2021 au Festival de Cannes.

Le film raconte l'histoire d'Alexia, une jeune femme ayant survécu à un grave accident de voiture dans son enfance, qui porte une plaque de titane implantée dans son crâne. Devenue adulte, Alexia, interprétée par Agathe Rousselle, mène une double vie perturbante et violente, oscillant entre son travail de danseuse érotique et ses pulsions meurtrières.

La vie de la jeune femme prend un tournant inattendu lorsqu'elle croise Vincent, joué par Vincent Lindon, un pompier en deuil de son fils disparu depuis dix ans. Vincent, convaincu qu'Alexia est son fils disparu, l'accueille chez lui, et une relation complexe et étrange se développe entre eux.

Un film qui a beaucoup divisé

Comme pour son précédent film, Grave, sorti en 2017 et également présenté à Cannes, Julia Ducournau aborde avec Titane des questions profondes sur la transformation du corps. Titane pousse cette exploration encore plus loin avec des scènes de violence graphique et de mutilation (le film avait été interdit aux moins de 16 ans lors de sa sortie au cinéma, et aux moins de 18 ans sur Netflix).

Cette violence est liée à la transformation corporelle, et vient renforcer l'idée de la lutte interne et externe des personnages pour s'accepter. À sa sortie, le public est très divisé sur le film, à l'image de sa note de 2,5/5 chez nos confrères d'AlloCiné. On peut ainsi lire tout et son contraire :

Film exceptionnel, mais il faut avoir le cœur bien accroché, certaines scènes sont à la limite du supportable

Titane est une œuvre complète, qui possède sa propre logique et propose un monde homogène qui n'est pas le nôtre.

Un film choc, où tout est à saluer.

Non, vous ne ressortirez pas choqué, comme avait pu le laisser penser les petites natures cannoises, mais réellement consterné et affligé.

Rarement vu un film aussi tape-à-l’œil. Ça en devient presque drôle tellement ça frime et ça pose.

D’une vulgarité incroyable. Il est incompréhensible d’encenser un film pareil.