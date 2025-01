Nouveau sur Netflix : 20, ces personnages iconiques sont de retour

Vingt ans après la sortie de "Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou", les célèbres personnages animés en pâte à modeler reviennent dans "La Palme de la vengeance".

Apparus dans diverses productions depuis la fin des années 80, dont des courts-métrages et des séries, Wallace et Gromit sont devenus des personnages iconiques de la culture britannique. Toutefois, jusqu’à présent, ils n’avaient eu droit qu’à un seul long-métrage, intitulé Le mystère du lapin-garou et sorti en 2005. Mais, vingt ans après, ils sont désormais de retour dans La palme de la vengeance.

La palme de la vengeance est ainsi visible depuis ce vendredi 3 janvier sur Netflix. Dans cette nouvelle histoire, Gromit est de plus en plus inquiet face à la dépendance de son maître envers les inventions qu’il développe. Le chien voit ses craintes devenir encore plus légitimes lorsque Wallace termine sa nouvelle invention : le gnome intelligent. S’il s’agit d’un automate, ce dernier semble réellement vivant et doté d’une volonté propre.

Un remplacement majeur et le retour d’un personnage culte

La Palme de la vengeance marque un tournant dans l’univers de Wallace et Gromit. Car il s’agit du premier moyen ou long-métrage dans lequel Peter Sallis n’y double pas le génial inventeur dans la version originale. Décédé en 2017, le comédien y est remplacé par Ben Whitehead. En revanche, dans la version française, Jean-Loup Horwitz prête de nouveau sa voix au personnage après l’avoir déjà doublé par le passé, notamment dans Le mystère du lapin-garou.

La palme de la vengeance est aussi l’occasion de retrouver un personnage que l’on n’avait plus vu depuis 32 ans dans le monde de Wallace et Gromit. À savoir Feathers McGraw, le redoutable pingouin qui était apparu pour la dernière fois dans le moyen-métrage Un mauvais pantalon. Un personnage que les fans devraient avoir plaisir à retrouver.

Quelle réception pour le nouveau film des studios Aardman ?

Reste à savoir si La palme de la vengeance rencontrera un succès aussi important que Le mystère du lapin-garou. Comme le montrent les chiffres de Box Office Mojo, à sa sortie dans les salles, celui-ci avait rapporté plus de 192 millions de dollars dans le monde ! Il avait aussi reçu plusieurs distinctions prestigieuses, dont l’Oscar du meilleur film d’animation.

Il sera toutefois difficile de comparer les deux films, puisque La palme de la vengeance sort donc sur Netflix, et non pas au cinéma. En tout cas, Wallace et Gromit sont donc bel et bien de retour !