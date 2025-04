Nouveau sur Netflix : ce film culte des années 90 va direct vous replonger en enfance

Arrivé discrètement sur Netflix France, "Un flic à la maternelle" ravive les souvenirs d’une génération entière. Portée par Arnold Schwarzenegger en pleine reconversion comique, cette comédie sortie en 1990 continue de séduire par son mélange d’action, d’humour et de tendresse. Une redécouverte bienvenue pour les nostalgiques... et une initiation idéale pour les plus jeunes.

Quand Terminator se transforme en instituteur Réalisé par Ivan Reitman (SOS Fantômes, Jumeaux), Un flic à la maternelle sorti en 1991, met en scène John Kimble, un policier au physique intimidant contraint de se faire passer pour un enseignant dans une école primaire afin d’infiltrer l’entourage d’un dangereux criminel. Le choc des cultures est immédiat : entre les crises de pleurs, les confidences embarrassantes et l’énergie débordante de sa classe de maternelle, Kimble doit rapidement troquer ses méthodes musclées contre une pédagogie de terrain. L’idée, aussi improbable que savoureuse, fonctionne grâce à l’autodérision de Schwarzenegger, qui se glisse avec un plaisir communicatif dans la peau d’un dur à cuire dépassé par une bande de bambins. Le film alterne situations burlesques et moments plus touchants, sans jamais perdre de vue son efficacité narrative. Une madeleine de Proust qui n’a pas pris une ride Trente ans plus tard, Un flic à la maternelle conserve un charme intact. Le film repose sur une formule simple mais redoutable : un décor familier, un acteur iconique en contre-emploi, et une galerie d’enfants irrésistibles. Certains dialogues sont devenus cultes, et la dynamique de groupe entre les élèves préfigure ce que le cinéma familial reproduira à l’envi durant les années 90 et 2000. L’arrivée du film sur Netflix s’inscrit dans la tendance actuelle à redonner de la visibilité aux classiques du divertissement populaire. Sans effets spéciaux envahissants ni références lourdes, Un flic à la maternelle reste une comédie familiale attachante, accessible à tous les publics.